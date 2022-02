ADA deretan restoran chinese food di Jakarta yang cocok buat rayakan Imlek. Makanan khas China memang sangat populer dan cukup digemari di Indonesia.

Sebut saja misalnya kwetiau, bakpao, bebek peking, dimsum, fu yung hai, bakso, aneka mi dan lainnya. Nah, berikut ini telah MNC Portal Indonesia rangkum 15 restoran makanan China di Jakarta yang bisa jadi pilihan bagi kamu yang mau wisata kuliner khas Negeri Tirai Bambu.

1. Dimsum 48 Place

Pecinta kuliner khas Tiongkok yang ingin rayakan Imlek bisa kunjungi restoran yang satu ini. Terletak di kawasan Menteng, 48 Dimsum Palace tak hanya menyediakan dimsum sebagai signature dish-nya, tetapi juga aneka kuliner khas Tiongkok lainnya.

Restoran ini didominasi warna merah serta ornamen kayu sebagai ciri khas restoran Tiongkok. Ditambah lagi ada ornamen berbentuk keranjang dimsum besar di langit atap. Selain makanannya yang lezat, Anda bisa menikmati suasana yang sangat nyaman di sini.

2. Lee Palace

Lee Palace juga bisa menjadi pilihan jika ingin menikmati menu chinese food di Hari Raya Imlek. Menu chinese food yang disajikan antara lain seperti dim sum, Hong Kong BBQ, seafood, dan masih banyak lainnya.

Buat kamu yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, Lee Palace juga menyediakan fasilitas WiFi. Sehingga, kamu bisa tetap eksis dan update status di media sosial.

3. Imperial Kitchen & Dimsum

Imperial Kitchen & Dimsum juga menyajikan berbagai macam chinese food. Salah satu daya tarik utama restoran ini adalah dimsumnya. Mereka menawarkan berbagai macam dimsum seperti siew mai, hakao, bakpao isi kuning telur, bakpao ayam BBQ kukus, dan masih banyak lagi.

Selain dimsum, restoran ini juga menyediakan makanan berat seperti ayam goreng pedas dengan bawang putih, bebek panggang, tumis Kai-lan, dan pilihan rekomendasi koki lainnya.

Untuk minuman sajian Coconut Passion Delight dan Es Cendol menjadi favorit di restoran ini. Ada juga sajian dessert seperti Snow Ice Cookies dan Es Kacang Merah Durian. Kamu bisa coba berkunjung ke tempat ini untuk merayakan Imlek.

4. Liyen Restaurant

Di Liyen Restaurant, kamu bisa menemukan babi panggang dan aneka chinese food seperti yong tofu, tim baso, udang mayonaise, kembang tahu, dam masih banyak lainnya di tempat ini. Biasanya, orang-orang akan memesan menu leher babi, lindung cah fumak, bebek panggang.

Liyen Restaurant menyediakan fasilitas berupa area outdoor bagi kamu yang ingin merokok atau menikmati cuaca di Jakarta. Untuk sekali makan, para pengunjung rata-rata menghabiskan di atas Rp200 ribu per orang. Lokasinya berada di Jalan Batu Tulis Raya No. 37, Pecenongan, Jakarta Pusat.

5. Fook Yew

Restoran chinese food yang cocok untuk rayakan Imlek selanjutnya ada Fook Yew. Menu favorit di restoran ini diantaranya bakpao goreng yang berisi kuah berdaging dan jinshan phoenix dumpling dengan isian udang, telur asin, dan bayam.

Ada juga menu lainnya yang tak kalah menggugah selera, seperti sup kepiting, bebek panggang, nasi goreng taro, telur ikan asin renyah dan udang goreng saus manis & pedas. Lokasinya ada di Grand Indonesia Lantai 3A Nomor 23 Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Harga makanan di Fook Yew ini dimulai dari Rp28.000.

6. Wancan

Restoran chinese food yang cocok untuk rayakan Imlek berikutnya ada Wacan. Dari luar saja sudah terlihat banyak tempelan poster hingga kalender jaman dahulu dalam bahasa China. Uniknya, dapur restoran ini berada di luar dan memperlihatkan ayam utuh menggantung di sana.

Sementara, di bagian dalam didominasi warna merah terang yang memiliki kursi besi berwarna hijau tosca dan meja panjang berwarna putih yang berjejer rapi.

Menu andalannya ada hainan chicken rice, berisikan potongan ayam yang empuk dengan kaldu dan minyak wijen yang melumuri ayam membuatnya bercita rasa pedas gurih ala rempah yang bertekstur juicy. Untuk mendapatkan seporsi hainan chicken rice, kamu hanya perlu merogoh kocek sekitar Rp45.000. Lokasinya ada di Komplek Golden Plaza blok e-26, Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya No.15, Jakarta Selatan.

7. The Duck King

Restoran chinese food yang cocok untuk rayakan Imlek lainnya ada The Duck King. Restoran ini menawarkan dua jenis menu, menu dengan porsi kecil untuk santapan ringan dan menu makanan lengkap untuk fine dining.

Sesuai dengan nama restorannya, menu khusus restoran ini adalah Bebek Peking. Selain bebek, restoran ini juga menyediakan hakau udang, xiao long paw, baby kailan, sup kepala ikan tio ciu, dan masih banyak lainnya. Restoran ini sangat cocok untuk kamu yang ingin mengadakan makan besar bersama keluarga.

8. Din Tai Fung

Din Tai Fung dikenal sebagai restoran pangsit legendaris yang aslinya berasal dari Taiwan. Salah satu menu favoritnya adalah xiao long bao yang baru dibuat sesuai pesanan demi menjaga kesegarannya.

Selain itu, ada juga menu chines yang lezat seperti Prosperity Yu Sheng with Smoked Salmon yang cocok untuk disantap bersama keluarga. Restoran ini sendiri berada di beberapa mall seperti MOI, Pacific Place, Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Plaza Senayan Arcadia, dan Mall Kelapa Gading.

9. Angke Restaurant

Angke Restaurant cukup legendaris di Jakarta. Restoran yang pertama kali didirikan 60 tahun lalu ini kerap difungsikan sebagai tempat untuk merayakan ulang tahun dan pernikahan. Ada beberapa menu lezat yang tersedia, seperti bakmi goreng, cingkong kepiting, sapi kailan, bakso babi kuah, ayam pecamke, kodok goreng mentega, dan masih banyak lainnya.

Tempat ini sangat cocok untuk kamu yang rindu dengan aneka chinese food dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga besar. Letaknya berada di Jalan KH Zainul Arifin, Gajah Mada, Jakarta Pusat.

10. Li Feng

Restoran chinese food selanjutnya adalah Li Feng. Salah satu menu andalan restoran ini adalah Deep Fried Swan Dumpling with Black Pepper Duck Meat. Restoran ini juga menawarkan Zen Garden Lapsang Souchong.

Di China, teh hitam yang digunakan dalam hidangan ini berasal dari daun yang secara tradisional dikeringkan dengan asap di atas kayu pinus sehingga memberikan aroma smokey dari kayu pinus. Restoran ini sangat cocok untuk kamu yang ingin merayakan Imlek bersama keluarga sambil mencicipi berbagai santapan khas Negeri Tirai Bambu.

11. Imperial Shanghai Lamian & Xiao Long Bao

Sesuai namanya, kamu akan diajak untuk menelusuri jejak kuliner Shanghai di sini. Restoran ini menyajikan menu otentik dan unik khas Chinese, termasuk non halal. Jika ke sini, pastikan kamu mencoba Xiao Long Bao dan Wonton yang sudah terkenal akan kelezatannya.

Dengan desain interior bermaterial kayu dan terracotta, restoran ini sangat nyaman untuk bersantai bersama keluarga saat liburan hari Imlek.

12. Central Restaurant

Restoran chinese food yang cocok untuk merayakan Imlek selanjutnya adalah Central Restaurant. Berlokasi di Tomang, Jakarta Barat, restoran ini telah berdiri sejak tahun 1979.

Restoran ini menyediakan hidangan Tiongkok yang khas untuk casual dining, family dining hingga hingga perayaan acara khusus. Untuk perayaan tahun baru Imlek, restoran ini menyediakan paket khusus dengan berbagai menu terbaiknya, seperti Yu Shang Salmon serta Angsio Haisom.

13. Paradise Dynasty

Paradise Dynasty sudah terkenal dengan hidangan khas China dan memiliki ruang restoran yang mewah. Restoran ini memiliki ruangan VIP sehingga acara keluarga pun bisa terasa lebih spesial di Hari Raya Imlek. Menunya pun beragam. Di antaranya salted egg prawn, duck pancakes, dan xiao long bao.

Untuk edisi Imlek tahun ini, Paradise Dynasty menyediakan menu yu shang, lamian udang galah, lobster, dan scallop saus lada hitam. Selain itu ada juga menu La Mian yang segar dan langsung dibuat secara handmade saat dipesan. Para pengunjung pun dapat melihat proses pembuatan La Mian melalui kaca dapur. Restoran ini berada di Plaza Senayan, Lantai 5.

14. Golden Sense International Restaurant

Kamu bisa menikmati dimsum, chinese food, buffet, all you can eat (AYCE) dan family resto di tempat ini. Para pengunjung biasanya memesan menu siomay dan AYCE dimsum. Dengan konsep AYCE, menu dimsum bisa dimakan sepuasnya dan kenyang dalam satu tempat.

Harganya berkisar Rp. 150.000++ per orang, sudah bisa makan dimsum sepuasnya plus minum teh China sepuasnya selama 90 menit. Menu favoritnya adalah tim hakau, tim siew mai, kembang tahu isi udang, tim xiao long bao. tumis daging sapi ala Mongolia. Tidak hanya menyajikan dimsum, restoran ini juga menyediakan menu mie, bebek peking, nasi hainam, ceker dan makanan khas China lainnya.

15. PUTIEN Restaurant

Restoran chinese food yang cocok untuk merayakan Imlek berikutnya adalah PUTIEN Restaurant. Berdiri sejak tahun 2000, restoran yang berlokasi di Sawah Besar, Jakarta Pusat ini menyediakan hidangan yang cukup berbeda dari restoran Tiongkok lainnya, yaitu hidangan khas dari provinsi Fujian di Cina.

Beberapa signature dishes yang dimiliki PUTIEN antara lain adalah Seaweed with Mini Shrimps, Stir-fried Yam serta Deep Fried Squirrel Fish. Restoran ini bisa jadi pilihan kamu jika ingin makan malam bersama keluarga kala merayakan Imlek.