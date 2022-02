PURWOKERTO - Tempat makan di Purwokerto sangatlah banyak dan beragam. Dari yang murah meriah hingga yang cukup mahal, dari yang bernuansa biasa saja hingga yang luar biasa cocok untuk keluarga dan pasangan.

Purwokerto dengan berbagai makanan legendaris yang enak dan menggugah selera.

Berikut 21 tempat makan di Purwokerto yang wajib kalian kunjungi yang telah Okezone.com rangkum dari berbagai sumber:

Kawasan Gor Satria

Gor Satria Purwokerto merupakan salah satu tempat iconic di Purwokerto. Anda dapat menemukan banyak makanan dan jajanan di kawasan Gor Satria Purwokerto mulai dari nasi goreng, lamongan, roti canai, seafood, pizza, kebab, dan lain lain. Harga yang ditawarkan juga masih sangat terjangkau, loh.

Penjaja makanan di Gor Satria ada dari pagi hingga malam. Berikut alamatnya Jl. Prof. Dr. Suharso No.8, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kawasan Kampus Unsoed

Kawasan kampus Unsoed merupakan salah satu surganya jajanan dan makanan murah di daerah Grendeng, Purwokerto. Anda bisa menemukan cafe-cafe yang aestetic, tempat nongkrong, nasi goreng, ayam goreng, dan street food tentunya. Berikut alamat kawasan kampus Unsoed Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kawasan Kampus UMP

Tidak jauh berbeda dengan kawasan Unsoed, di daerah lain yaitu Dukuh Waluh yang merupakan kawasan kampus UMP. Banyak cafe dan tempat makan yang anda temukan disini dengan harga yang variatif. Berikut alamatnya Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Bakso Pekih

Bakso yang satu ini merupakan salah satu warung bakso yang cukup populer di Purwokerto. Bakso Pekih ini memiliki kuah yang bening dan segar. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp.15.000, buka dari jam 09.00 - 20.00. Tempatnya cukup luas, namun jika jam makan siang biasanya anda harus mengantri. Berikut alamatnya Jl. Pekih, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Bakso dan Soto Sami Asih

Bakso dan Soto Sami Asih juga tidak kalah dari Bakso Pekih. Menyuguhkan bakso dan soto dengn kuah keruh nan gurih menjadi primadona bagi warga Purwokerto. Tempatnya luas, namun jangan datang di jam makan siang ya, karena kemungkinan akan penuh. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 20.000an. Berikut alamatnya Jl. Pramuka No.23, Sodagaran, Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Oramen

Oramen menyediakan menu makanan khas Jepang. Resto ini tidak begitu besar namun sangat nyaman untuk sekedar makan siang. Harga yang ditawarkan juga relatif murah, mulai dari Rp. 15.000an saja anda bisa menikmati menu khas Jepang ala Oramen. Resto ini buka jam 11.00 - 21.00 kecuali hari Minggu. Berikut alamatnya Jl. KH. Moch. Safei No.2449, Kebondalem, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Table Nine

Resto ini cocok bagi anda yang sedang mencari tempat untuk makan bersama keluarga atau pasangan anda. Anda akan disuguhkan dengan astmosfir resto yang mewah. Menu yang disediakan pun beragam dengan cita rasa tinggi. Anda perlu mengeluarkan budget sekitar Rp. 30.000an untuk 1 porsi makana. Berikut alamatnya

Mang Engking

Resto Gubung Mang Engking mengusung tema pedesaan nan asri. Anda akan disuguhkan dengan kolam ikan, gasebo, serta interior yang mendukung tema pedesaan. Tempat ini cocok digunakan untuk acara keluarga ataupun kantor. Resto ini buka mulai jam 10.00 - 20.00 dengan rate harga mulai dari Rp. 20.000an. Berikut alamatnya Jl. Profesor DR. HR Boenyamin, Sumampir Wetan, Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Oemah Daun

Oemah Daun Cafe & Resto merupakan salah satu restoran berkonsep mewah dengan interior kayu dan tanaman hijau. Resto ini menyediakan ruangan indoor dan outdoor. Menu yang ditawarkan cukup beragam dengan harga mulai dari Rp. 20.000an. Resto ini buka dari pukul 08.00 - 22.00 dan beralamat di Oemah Daun berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim No.101 – 103, Windusara, Karangklesem, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kemangi Resto

Terletak tidak begitu jauh dengan Table Nine, Kemangi resto menyediakan makanan dan minuman dengan menu beragam. Interior dan eksteriornya terlihat modern. Resto ini buka dari pukul 09.00 - 22.00 dengan harga menu mulai dari Rp. 15.000an. Berikut alamatnya Kemangi Resto berlokasi di Jl. Prof. Dr Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.175B, Pabuwaran, Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Red Chili

Resto berkonsep garden ini cocok digunakan untuk acara ulang tahun maupun pernikahan. Dengan menu yang beragam dengan harga mulai dari Rp. 15.000an. Resto ini terletak di Jalan Raya Baturaden No.KM. 6, Karang Blimbing, Pandak, Kec. Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Taman Langit Resto

Merupakan wisata milenial yang sangat menarik, pasalnya anda akan disuguhkan dengan view kota Purwokerto dari ketinggian. Selain itu anda juga bisa mengabadikan momen disini, loh. Harga menunya mulai dari Rp. 15.000an. Resto ini beralamat di Dusun II, Kebumen, Baturaden, Banyumas Regency, Central Java.

Aghatis Resto

Aghatis Resto merupakan resto dengan konsep alam. Anda akan memiliki pengalaman makan dibawah pepohonan pinus yang sejuk. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 10.000an per menu. Pastikan datang kesini jangan saat hujan ya. Berikut alamatnya Dusun II, Karangsalam, Baturaden, Banyumas Regency, Central Java.

Massapi Cafe and resto

Resto lain yang menyuguhkan view kota Purwokerto adalah Massapi Cafe and Resto. Terletak di pegunungan Baturaden, tentunya akan memberikan pengalaman yang berbeda. Harga yang ditawarkan sekitar Rp. 15.000an per menu. Lokasinya ada di Dusun III Berubahan, Kemutug Lor, Baturaden, Banyumas Regency, Central Java.

Gereh Lodeh

Resto ini mengusung konsep keluarga dan memiliki ruang terbuka yang cukup luas. Penyajian menu yang ada disini menggunakan konsep prasmanan dengan harga mulai dari Rp. 5.000an. Lokasi resto ini ada di Jl. Moh. Besar No.1, Dusun II Prompong, Kutasari, Kec. Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kopi Kepruk

Kopi Kepruk mengusu konsep klasik dengan nuansa Jawa. Tempat ini cocok dikunjungi ketika anda ingin hangout dengan rekan-rekan. Warung Kopi Kepruk beralamat di Jl. Raya Karanggintung, Desa No.km 0,5, Kedung Malang, Kedungmalang, Kec. Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Waroenk Ora Umum

Tempat ini biasnaya dikunjungi anak-anak kuliahan untuk nongkrong atau mengerjakan tugas. Ini didukung dengan konsep ala cafe kekinian. Makanannya pun beragam dengan harga mulai dari Rp. 10.000an saja. Anda bisa datang ke alamat ini Jl. DR. Soeparno No.98, Arcawinangun, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Auntie’s Barbeque

Merupakan salah satu resto yang mengusung konsep All You Can Eat dengan harga yang cukup terjangkau. Anda cukup mengeluargkan budget mulai dari Rp. 99.000an untuk satu pack. Berikut alamatnya Jl. Kranji No.42, Brubahan, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

The Soeds Coffee Eats & Spaces

The Soeds merupakan caffe yang nyaman dengan interior yang apik. Anda dapat memilih indoor, outdoor, maupun rooftop. Cocok untuk anak muda yang ingin malam mingguan. Harga yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari Rp. 20.000an. Berikut alamatnya Jl. Jatiwinangun No.25, Jatiwinangun, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Korean Garden BBQ

Merupakan resto yang mengusung konsep makanan Korea pertama di Purwokerto. Resto ini cukup besar dan nyaman. Siapkan budget Rp. 100.000an untuk menu yang disediakan. Resto ini beralamat di Windusara, Karangklesem, South Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java.

Ayam Bakar dan Goreng Kaliandra

Lamongan yang cukup terkenal ini memiliki menu seperti umumnya lamongan yang lain. Bedanya cita rasa yang disuguhkan tentunya lebih nikmat. Berikut alamatnya Jl. DI Panjaitan, Kongsen, Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Demikian 21 tempat makan di Purwokerto yang wajib anda kunjungi. Semoga dapat membantu anda dalam mencari referensi tempat makan di Purwokerto ya Okezoners.