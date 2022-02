BALI kembali menuai prestasi membanggakan. Pulau Dewata dinobatkan sebagai destinasi wisata nomor satu terpopuler di Asia dan nomor empat di dunia pada 2022 versi TripAdvisor.

Bali sudah berulang kali meraih penghargaan. Sebelumnya Ubud, sebuah desa adat yang cantik di Bali menyabet predikat sebagai kota terbaik di dunia versi majalah Travel and Leisure di 2021.

Nah, kini giliran Bali yang meraih penghargaan Travelers' Choice Best of the Best 2022 dari situs perjalanan TripAdvisor.

Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif @kemenparekraf.ri, Kamis (3/2/2022), TripAdvisor menobatkan Bali sebagai destinasi terpopuler Asia, peringkat keempat destinasi terbaik dunia, serta peringkat kedua untuk kategori Top Destinations for Sun Seekers.

Pemberian peringkat ini dilakukan oleh TripAdvisor setiap tahunnya berdasarkan jutaan ulasan wisatawan yang telah mengunjungi berbagai tempat di berbagai belahan dunia. Nah, kali ini Bali yang paling populer.

TripAdvisor memuji Bali sebagai "The Living Postcard" atau kartu pos hidup berkat keindahannya bak dunia fantasi yang nyata. Karena, hampir seluruh penjuru Bali terdapat tempat wisata dan dikunjungi banyak wisatawan.

Adapun, situs tersebut juga memberikan rekomendasi tempat-tempat yang wajib dikunjungi wisatawan saat ke Bali. Diantaranya adalah Gunung Batur, Pantai Kelingking, Jatiluwih Warisan Budaya Dunia, dan juga Pura Tanah Lot.

