BALI - Penyelam menampilkan atraksi Barongsai di dalam akuarium Koral Restaurant, The Apurva Kempinski Bali, Badung, Bali.

Atraksi Barongsai di dalam air itu ditampilkan untuk menghibur pengunjung restoran tersebut saat perayaan Tahun Baru Imlek 2573.

"Kami ingin memberikan suatu pengalaman baru dan mengesankan bagi seluruh pengunjung kami saat Tahun Baru Imlek dengan cara yang unik yaitu dengan menampilkan atraksi barongsai dalam air," kata Marketing Coordinator The Apurva Kempinski Bali Luh Evita Loka Dewi.

Atraksi barongsai dalam air tersebut ditampilkan di akuarium restoran yang dinobatkan sebagai Picture-Perfect Restaurants nomor satu di dunia versi Travelers' Choice Best of the Best tahun 2021 di situs TripAdvisor itu untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek 2573.

Atraksi dalam air itu ditampilkan oleh dua orang penyelam yang mengenakan kostum barongsai. Mereka berkeliling akuarium untuk menarikan Barongsai sembari memberi makan ribuan ekor ikan yang ada di akuarium itu.

Evita Loka Dewi mengatakan, penampilan barongsai diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang menikmati hidangan di Koral Restaurant pada momentum Imlek 2022. "Untuk atraksi barongsai dalam air ini baru pertama kali kami adakan. Namun sebelumnya kami juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan tematik lainnya di Koral Restaurant seperti saat Hari Kemerdekaan RI dan Hari Raya Natal yang lalu. Kami berharap ini semua dapat menghibur para pengunjung," ungkapnya. Sementara itu, seorang penyelam yang menampilkan tarian barongsai di dalam air Warda Okta mengaku, dirinya menemui kesulitan dan tantangan tersendiri saat menyelam dengan mengenakan kostum barongsai di dalam air. Kesulitan itu diantaranya adalah menjaga keseimbangan, menjaga kostum barongsai agar tidak mengapung serta berkoordinasi dengan penyelam lainnya saat melakukan manuver di dalam air. "Meskipun ada beberapa kesulitan, namun saya sangat senang bisa menampilkan barongsai di dalam air. Ini pengalaman pertama dan saya sangat merasa tertantang untuk bisa menghibur para pengunjung Koral Restaurant secara maksimal," tukasnya.