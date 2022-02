WISATA tur studio Game of Thrones remsi dibuka untuk umum pada Jumat 4 Februari. Tur ini akan membawa penggemar ke dunia Westeros, seperti tanah beku 'Beyond the Wall' dan ruangan 'Throne Room'.

Tur ini siap memanjakan penggemar dengan membawa mereka ke balik layar serial televisi terkenal itu. Terletak di Linen Mill Studios di Banbridge, Irlandia Utara, atraksi juga mempertunjukkan berbagai kostum, alat peraga, dan set yang dipamerkan.

Item tersebut juga termasuk pedang karakter Jon Snow 'Longclaw' dan gaun yang dikenakan saudara perempuannya Sansa untuk pernikahannya dengan Joffrey.









(Foto: Reuters/Clodagh Kilcoyne)

"Penggemar akan senang dengan tur studio karena semua yang mereka lihat di serial digunakan dalam pertunjukan," kata aktor Ian Beattie, yang memerankan Meryn Trant, dilansir dari Reuters.

"Ini adalah set sebenarnya yang kami jalani. Ini adalah kostum sebenarnya yang kami kenakan, pedang yang kami ayunkan semuanya ada di sini. Anda akan benar-benar bisa melihatnya, melihat detail luar biasa yang masuk ke setiap aspek pembuatan pertunjukan ini," tambahnya.

Atraksi seluas 10.000 meter persegi menampilkan set Aula Besar di Winterfell, King's Landing, dan Dragonstone, serta pengalaman interaktif. Game of Thrones merupakan serial yang diangkat dari novel karya Gorge R. R. Martin dengan judul yang sama. Serial ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2011 dan menjadi fenomena global selama delapan musim. "Itu adalah hal yang sangat ikonik, semacam mengubah lanskap televisi, jadi saya berharap orang-orang masih menikmati pertunjukan itu selama bertahun-tahun yang akan datang," kata aktor Daniel Portman, yang memerankan Podrick Payne.