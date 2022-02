PENAMPILAN mencerminkan kepribadian, tak terkecuali bagi para pramugari. Di samping dituntut ramah pada setiap orang, awak kabin juga harus senantiasa tampil sempurna.

Hal itulah yang menjadi prinsip bagi pramugari Spanyol, Eila Aragon.

Ya, gadis yang akrab disapa Eila ini selalu terlihat menawan di tengah kesibukannya. Parasnya yang ayu didukung tubuh langsing ideal membuatnya selalu menarik.

Eila selalu aktif membagikan potret aktivitas di Instagram @eilaaragon yang memiliki lebih dari 28,4 ribu pengikut. Pose-pose yang cantik memikat tentu saja menarik perhatian netizen.

Berikut 4 potret memikat Eila sebagaimana dirangkum dari akun Instagramnya.

Cantik Natural

Wajah cantik Eila semakin mencuri perhatian terlebih dengan gaya flat pose. Menilik pada unggahan fotonya, pramugari satu ini terlihat cantik dengan model rambut panjang dan sentuhan make up berwarna peach.

Ia pun berhasil memesona warganet dengan paras cantiknya, terlebih ketika ia mengenakan outfit simpel dan anting yang menambah keanggunannya.

"Always so beautiful ," puji @ju****77.

Gaya Musim Panas

Tak hanya cantik, kali ini Eila berhasil menarik perhatian dengan pamer senyuman manisnya. Dia terlihat sangat menikmati musim panas dengan bermain di Kolombo, Sri Lanka.

Dia nampak seksi dan jenjang dalam unggahan fotonya menaiki ayunan kayu. Eila terlihat cantik dengan gaya rambut panjang berwarna brown, lengkap mengenakan bikini berwarna abu-abu.

"Beautiful eyes," tulis @s******e.

Main ke pantai

Masih dengan koleksi foto menikmati musim panas, Eila kali ini terlihat lebih cool dengan mengenakan topi hitam. Dia berhasil memesona dengan foto candid yang memperlihatkan senyum manisnya.

Eila terlihat sangat menikmati waktu senggangnya ketika dapat bermain di pantai. Bahkan, dia juga tak segan-segan untuk berendam ke bagian tengah pantai.

"You look so hot ," tulis @mm****ta.

Dress Ular

Kali ini dengan gaya foto berbeda, Eila terlihat sangat anggun dan menawan dengan foto mengenakan dress bermotif ular, ditambah sentuhan black belt.

Tak hanya itu, gaya mengenakan sepatu boots dan sling bag juga membuat kecantikannya semakin bertambah.

"Waww gorgeous ," puji @ch*****an. (sal)