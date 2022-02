JAJANAN kekinian di Purwokerto akhir-akhir ini semakin banyak dan variatif. Mulai dari makanan ringan, minuman, hingga makanan berat. Penggemar jajanan kekinian tentunya anak-anak milenial, namun tidak menutup kemungkinan orang-orang tua juga menyukainya.

Jajanan kekinian biasanya adalah jajanan yang sebelumnya belum ada atau sebuah jajanan modifikasi dari jajanan yang dulu pernah ada namun sudah tidak populer lagi. Tentunya cita rasa yang disuguhkan oleh jajanan kekinian harus enak dan dapat menarik banyak pelanggan.

Nah, bagi kalian yang sedang berencara jalan-jalan ke Purwokerto, Okezone telah merangkum beberapa rekomendasi jajanan kekinian di Purwokerto. Berikut ulasannya:

Es Brasil

Meskipun es Brasil sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, namun es yang satu ini masih cukup menjadi primadona di kalangan warga purwokerto. Hal ini dikarenakan variasi es Brasil masih memertahankan cita rasanya. Biasnaya penggemar es jadul akan suka dengan es Brasil.

Harganya juga murah meriah, mulai dari Rp5.000an saja. Anda bisa datang ke alamat ini untuk membeli es Brasil Jalan Jenderal Suprapto Nomor 25, Kauman Lama, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Alpukat Kocok BJG

Apukat kocok BJG ini menjadi minuman berbahan dasar alpukat yang sangat laris di Purwokerto. Alpukat kocok BJG menggunakan alpukat mentega dengan campuran gula aren atau gula tebu yang dapat dipesan sesuai selera.

Untuk satu porsi minuman alpukat kocok BJG anda harus mengeluarkan kocek sebesar Rp15.000an saja. Sudah ada banyak outlet yang tersebar di kota Purwokerto jadi anda tidak usah bingung lagi jika ingin mencoba minuman ini.

Kawasan Sunmor Gor Satria

Surganya jajanan kekinian adalah di kawasan sunmor Gor Satria. Anda bisa datang ke acara ini di Minggu pagi. Biasanya akan banyak pedagang makanan yang berjajar disepanjang jalanan. Banyak makanan kekinian seperti corndog, kebab, seblak, dan lain lain. Harganya juga cukup terjangkau.

Aunties Dimsum Bar

Dimsum menjadi salah satu makanan kekinian yang sering diburu oleh para anak muda. Di Purwokerto ada salah satu resto dimsum all you can eat yang dapat kalian coba. Harganya juga relatif murah mulai dari Rp60.000-an saja. Anda bisa datang ke alamat ini jika ingin mencoba. Jalan Kranji Nomor 42, Brubahan, Purwanegara, Purwokerto Utara.

Nah, itu dia rekomendasi jajanan kekinian di Purwokerto yang wajib kalian coba. Jangan lupa untuk mampir ke 12 kuliner legendaris Purwokerto yang wajib Anda coba!