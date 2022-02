SELAIN memiliki tempat wisata yang berada di dekat kaki Gunung Slamet, Purwokerto juga memiliki wisata kuliner yang wajib kamu coba loh.

Berikut daftar 25 tempat kuliner di Purwokerto yang enak dirangkum Okezone:

Kawasan Gor Satria

Bertandang ke Purwokerto tidak afdal jika tidak mengunjungi kawasan Gor Satria. Disini terdapat banyak street food yang dapat kamu pilih sesuai selera. Kamu juga bisa mengunjungi Pusat Kuliner Purwokerto yang berada dalam satu kawasan yang sama dengan Gor Satria, Jl. Prof. Dr. Suharso No.98, Glempang, Arcawinangun, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Pusat Kuliner & UKM Pratistha Harsa

Pusat kuliner yang satu ini tidak begitu jauh dari Rita Supermall, Purwokerto. Di pusat kuliner ini menjual berbagai makanan berat dan juga makanan ringan dengan harga yang sangat terjangkau. Tempat ini berlokasi di Jl. Jend. Soedirman No.296, Pereng, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Waroenk Ora Umum

Merupakan tempat nongkrong yang asik bagi para mahasiswa dan pelajar di Purwokerto. Menu yang disajikan beragam dengan cita rasa yang tentunya enak-enak. Kamu bisa datang ke Jl. DR. Soeparno No.98, Arcawinangun, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Ayam Goreng Tantene

Di Purwokerto, Ayam Goreng Tantene sangat populer. Mengingat rasanya yang gurih dan nikmat dengan harga yang relatif cukup murah. Didukung dengan suasana resto yang bersih dan cantik, anda pasti akan betah disini. Tempat makan ini berlokasi di Jl. Moh. Besar, Karang Blimbing, Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Bakso Pekih

Bakso pekih sudah ada sejak 20 tahun yang lalu dan sampai saat ini, bakso pekih masih menjadi primadona warga ngapak Purwokerto. Bakso ini tipikal bakso dengan kuah bening nan gurih. Kamu dapat membeli satu porsi bakso pekih dengan merogoh kocek sekitar Rp15.000. Bakso Pekih berlokasi di Jl. Pekih, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Bakso dan Soto Sami Asih

Bisa dibilang Bakso dan Soto Sami Asih adalah saingannya bakso pekih. Mengapa demikian? Karena warung bakso yang satu ini tidak kalah ramai dari bakso pekih. Menyediakan menu bakso dan soto dengan tipikal kuah keruh yang sangat kaya akan rasa. Harga yang ditawarkan sekitar Rp15.000 per mangkuk. Bakso dan Soto Sami Asih berlokasi di Jl. Pramuka No.23, Sodagaran, Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Soto Ayam Jalan Bank

Soto ayam yang satu ini sudah cukup legendaris karena sudah ada sejak dahulu. Soto ayam dengan kuah segar dan gurih ini akan sangat laris pada jam makan siang. Harga yang ditawarkan pun tidak begitu mahal. Kamu bisa datang ke Jl. RA Wiryaatmaja No.15, Pesayangan, Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Bar., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Table Nine Kitchen

Resto yang terkenal dengan warna hijaunya ini memiliki berbagai macam menu dan cukup lengkap. Cita rasa yang ditawarkan pun tidak main-main. Didukung dengan interior yang mewah tentunya menjadi salah satu tempat kuliner yang wajib kalian datangi ketika bertandang ke Purwokerto ya. Tempat makan ini berlokasi di Jl. Profesor DR. HR Bunyamin Purwokerto Utara, Pabuwaran, Pabuaran, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Raja Soto Lama

Jika kalian berkunjung ke Purwokerto jangan lupa mampir ke warung soto, berlokasi di Jl. Mayjend Sutoyo No.55, RT. 04/01, Sawangan, Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Bar., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Ayam Penyet Surabaya

Ayam penyet yang satu ini cabangnya sudah ada dimana-mana, termasuk Purwokerto. Sudah banyak yang mengenal Ayam Penyet Surabaya sebagai tempat kuliner yang wajib dikunjungi karena cita rasanya yang enak. Kamu bisa kunjungi lokasinya di Jl. Dr. Angka No.78, Glempang, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kemangi Cafe & Resto

Resto ini cukup terkenal di Purwokerto dan biasanya digunakan untuk acara buka bersama, acara makan-makan bersama keluarga atau rekan kantor. Menu di resto ini cukup bervariasi. Kamu bisa datang ke Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 175B, Pabuaran, Pabuwaran, Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Oemah Tahu Sumedang Mang Eman

Resto dengan mengusung tema pedesaan dengan menu khas tradisional ini dapat kalian temukan di Jl. Raya Tambaksogra, Dusun II, Karangcegak, Kec. Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Gubug Mang Engking

Konsep yang tak kalah berbeda dari tempat makan sebelumnya juga diterapkan di Gubug Makan Mang Engking. Kamu dapat menemukannya di Jl. Profesor DR. HR Boenyamin, Sumampir Wetan, Pabuaran, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kedai Ekstra Pedas Loempia Boom

Tempat makan yang satu ini menyajikan menu lumpia goreng jumbo dengan isian yang cuku bervariasi. Anda dapat menemukan outlet Loempia Boom diberbagai sudut kota Purwokerto. Salah satunya Jl. Kampus, Brubahan, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Sate Ayam Arca "Madura"

Sate ayam yang satu ini tidak pernah sepi pengunjung. Rasanya yang kaya dan juga gurih akan membuat kamu ketagihan untuk datang lagi kesini. Berlokasi di Jl. DR. Soeparno No.89, Arcawinangun, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Rumah Makan Lombok Idjo

Mengusung konsep resto keluarga, Rumah Makan Lombok Idjo cocok bagi kalian yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan makan bersama keluarga. Berlokasi di Jl Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Sate Kambing Muda Kalibener 57

Warung ini menjual makanan berbahan dasar daging kambing seperti sate kambing, gulai, dan tongseng. Bagi pecinta daging kambing, kamu bisa mencobanya di Jl. Kalibener No.57, Tipar, Purwanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Taman Langit

Resto yang terkenal dengan view kota Purwokerto ini menjadi pilihan tempat kuliner yang wajib kalian datangi. Kamu bisa mencobanya di Jl Dusun II, Kebumen, Baturaden, Banyumas Regency, Central Java.

Aghatis Resto

Jika ingin memiliki pengalaman makan di bawah pepohonan pinus yang masih asri di lereng gunung Slamet, kamu harus mencoba untuk datang ke Jl Dusun II, Karangsalam, Baturaden, Banyumas Regency, Central Java.

Umaeh Inyong

Mengusung tema klasik dan kental dengan budaya Banyumas, resto ini cocok bagi kamu yang ingin mencicipi berbagai macam masakan khas Banyumasan. Lokasinya berada di Jl. A. Yani No.47, Karanganjing, Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Bar., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Seafood Haji Sholeh

Jika kamu ingin menikmati makanan khas laut, anda bisa datang ke warung Seafood Haji Soleh. Menu yang disajikan beragam dan harganya terjangkau. Lokasinya berada di Jl. Brigjend. Encung, Pakembaran, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Seafood Mekar Sari

Tidak hanya menyediakan makanan berbahan dasar seafood, resto ini juga menyediakan chinese food. Porsi di tempat ini cukup banyak, bisa untuk dua orang. Jika tertarik kamu bisa datang ke Jl. DR. Soeparno, Arcawinangun, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Mi Gacoan

Mi Gacoan sempat menjadi viral di tahun 2021. Pasalnya, tempat makan ini menyediakan menu mie pedas dengan berbagai pilihan toping dan dimsum. Lokasinya di Jl. DR. Soeparno No.43-57, Limas Permai, Arcawinangun, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Aunties Dimsum and BBQ

Resto dengan teman all you can eat ini cukup ramai didatangi pelanggan karena harga yang ditawarkan tidak begitu mahal. Lokasinya di Jl. Kranji No.42, Brubahan, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Pringgading Resto

Tempat makan yang satu ini tidak hanya menawarkan makanan yang lezat namun juga tempat yang nyaman dan luas. Selain sebagai tempat makan, biasanya banyak pesta pernikahan digelar di resto ini. Lokasi di Jl. DI Panjaitan No.217, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.