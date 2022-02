SEBUAH pesawat menabrak beberapa pohon saat mendarat darurat di Bandara Eksekutif Johnson County, Kansas, Amerika Serikat pada Jumat malam. Pesawat yang hanya berpenumpang pilot dan kopilot dilaporkan tidak terluka.

Insiden ini bermula saat pesawat lepas landas dari bandara menuju Colorado dan mengalami beberapa masalah di udara, menyebabkannya mencoba pendaratan darurat sekitar pukul 11.57 waktu setempat.

Saat mendarat darurat, pesawat berakhir sekitar setengah mil selatan landasan pacu dan menabrak beberapa pohon, di mana kehilangan kedua sayapnya dalam proses tersebut. Pilot dan kopilot kemudian ditemukan dalam kondisi stabil.

Setelah mendarat darurat di pepohonan, pilot dan kopilot kemudian tidak bisa keluar dari pesawat. Namun, mereka akhirnya berhasil keluar sendiri.

Bandara itu berada di Olathe, tetapi pesawat secara teknis jatuh di batas kota Overland Park.

Catatan penerbangan menunjukkan bandara hanya memiliki satu keberangkatan antara pukul 10.30 dan siang hari, di mana sebuah pesawat bermesin tunggal Piper Cherokee Arrow yang mengudara selama satu menit sesaat sebelum mendarat darutat. Pesawat itu terdaftar di Two Wings And A Prayer LLC dari Aurora, CO.

Polisi dan kru darurat berada di tempat kejadian pada Jumat sore, menunggu Administrasi Penerbangan Federal datang ke tempat kejadian dan melakukan penyelidikan resmi.