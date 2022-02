JIKA Anda ingin menghabiskan malam romantis bersama pasangan, Anda bisa mencoba bermalam di hotel bertema erotis satu ini. Sebuah hotel di Australia menyediakan suite yang dilengkapi dengan mini bar hingga mainan seks lho!.

Tersembunyi di lantai atas salah satu hotel termewah di Queensland, suite khusus pasangan adalah hasil kerjasama antara Hotel W Brisbane dan perusahaan sex toy, Lovehoney. Kamar hotel ini disebut-sebut sebagai suite 'terseksi' di Australia.

Melansir News.com.au, segelas koktail dan ucapan selamat datang akan menyambut tamu di pintu kedatangan. Kemudian pasangan akan dibawa ke suite penthouse di lantai 33. Pintu kamar nampak berkilauan dari ujung lorong yang remang-remang.

Saat pintu terbuka, kota Brisbane akan terhampar di depan mata Anda. Suite dihiasi dengan dekorasi yang unik, bar koktail yang mewah dan sebuah kotak hitam yang bertulisakan 'Love How You Buzz'.

Suite erotis ini dipenuhi dengan mainan seks terbaik dari Lovehoney. Mini 'Play' Bar akan berisi item yang dibutuhkan pasangan untuk bercinta, mulai dari borgol dan vibrator, hingga pakaian dalam dan pelumas.

Selama masa inap, para tamu akan menerima pakaian dalam yang telah disesuaikan ukurannya. Tamu juga memiliki akses ke layanan 'Sexologist Concierge', di mana pasangan dapat memesan konsultasi telepon gratis.

Saat di tempat tidur, suite ini juga menawarkan akses eksklusif ke layanan streaming Love How You Buzz. Terdapat video pendidikan kesehatan seksual dari pakar seks termasuk Chantelle Otten, Cam Fraser dan Tamica Wilder.

Tak ada yang lebih romantis selain sarapan di tempat tidur bersama di Hari Valentine. Oleh karena itu, pihak hotel juga menawarkan layanan sarapan di kamar untuk dua orang.

Paket 'Love How You Buzz' akan berlangsung dari 14 Februari hingga 31 Maret dengan harga kamar mulai dari USD1.569 (Rp22 juta) per pasangan.