BAGI pramugari mungkin penampilan selalu jadi nomor satu agar selalu terlihat cantik memesona. Penampilan mencerminkan kepribadian, tak terkecuali mereka para awak kabin.

Hal itulah yang menjadi prinsip bagi pramugari Molly Marie. Ya, gadis yang akrab disapa 'Molly' ini selalu terlihat menawan di tengah kesibukannya. Parasnya yang ayu didukung tubuh langsing ideal membuatnya selalu menarik.

Molly selalu aktif membagikan potret aktivitas di Instagram @mollyyswanberg yang memiliki lebih dari 39,9 ribu pengikut. Pose-pose yang cantik memikat tentu saja menarik perhatian netizen.

Berikut 4 potret memikat Molly sebagaimana dirangkum dari akun Instagramnya.

Cantik natural

Wajah cantik Molly semakin mencuri perhatian terlebih dengan senyum manisnya. Menilik pada unggahan fotonya, pramugari dengan gaya rambut dikuncir dua ini tersenyum ceria saat berada di Diamond Head Trail Hike, Oahu, Hawaii.

Ia pun berhasil memesona warganet dengan natural look-nya, terlebih dengan outfit simpel mengenakan tank top berwarna ungu dan celana berwarna hitam.

"Always so beautiful Molly ," puji @ma*****ek.

"You are so cute," tulis akun @he******ee.

Senyum berlatar air terjun

Tak hanya cantik, kali ini Molly berhasil menarik perhatian dengan senyuman manisnya. Dia terlihat sangat menikmati waktu senggangnya bermain di air terjun Manoa Falls.

Molly terlihat cantik dengan gaya rambut dikuncir, lengkap mengenakan baju berwarna merah dan celana jeans yang membuat penampilannya lebih swaggy.

"Such a lovely view ," tulis @n******a.

"So beautiful ," puji @da*****46.

Main ke pantai

Kali ini terlihat cantik dengan foto lucu gaya Molly ke pantai. Dia berhasil memesona dengan wajah tersenyum manis, dan latar indahnya pantai Honolulu, Hawaii.

Menilik pada foto unggahannya, Molly asyik berfoto dengan mengenakan bikini bermotif macan dan kacamata berwarna hitamnya.

"You so pretty oh my God ," puji @so*****is.

Berenang manja

Kali ini dengan gaya foto berbeda, Molly terlihat sangat menggemaskan dengan foto di tepi pantai Honolulu. Ia terlihat sangat menikmati kesempatan bermain airnya, terlebih dengan pantai yang menawarkan pasir putih dan pancaran sinar matahari untuk berjemur.

"So sexy ," tulis @pr******hh.