HARI Valentine atau Hari Kasih Sayang kerap dirayakan dengan memberi cokelat, karangan bunga mawar, kartu ucapan, makan-makan dengan suasana romantis atau liburan ke tempat wisata bersama pasangan.

Setelah dianggap tabu karena bertentangan dengan norma dan telah lama dilarang oleh hukum, Valentine kini dirayakan di Arab Saudi dengan sikap romantis, banyak pilihan hadiah, dan penawaran perjalanan komersial yang dirancang untuk membuat acara tersebut berkesan.

Dari pengalaman bersantap mewah di restoran kelas dunia hingga tempat menginap dan liburan berpemandangan indah di hutan belantara Arab, wilayah Kerajaan kini menawarkan banyak pilihan petualangan romantis kepada pasangan yang sedang berkencan, tepat di depan pintu mereka.

Arab Saudi menawarkan retret romantisnya sendiri, di mana pasangan dapat melarikan diri dari hiruk pikuk kota-kota besar dan fokus sepenuhnya pada satu sama lain, sebagaimana dilansir dari Arab News, Senin (14/2/2022).

Kepulauan Farasan

Kepulauan Farasan misalnya. Dengan lebih dari 170 pulau yang tersebar di barat daya Laut Merah, ini adalah taman bermain bagi pecinta alam yang mencari liburan akhir pekan yang panjang tanpa harus meninggalkan wilayah tersebut.

Perairan biru cerah dilengkapi dengan murni, pantai perawan, hutan bakau, terumbu karang yang spektakuler, dan banyak satwa liar. Digambarkan sebagai “titik panas habitat,” pulau-pulau itu adalah tempat pertama di Kerajaan Saudi yang terdaftar sebagai cagar biosfer yang dilindungi.

Pengunjung yang memanfaatkan kesempatan untuk menyelam di perairan sebening kristal dapat menemukan lumba-lumba bermain di ombak, melihat kawanan flamingo merah muda mendayung di perairan dangkal yang berkilauan, dan bahkan mungkin melihat sekilas duyung raksasa namun tenang yang melayang di antara hutan bakau.

Pulau-pulau tersebut tidak sepenuhnya tidak terjamah oleh manusia. Reruntuhan benteng tua Ottoman, sisa-sisa batu yang menyerupai tiang Romawi, dan rumah-rumah tua bercat putih yang dibangun dengan gaya lokal yang unik, seperti semua hubungan baik lainnya, telah teruji oleh waktu.

Namun, pulau-pulau tersebut sebagian besar tetap tidak terpengaruh oleh perkembangan modern sehingga pilihan hotel terbatas. Tetapi cara apa yang lebih baik untuk benar-benar menikmati keindahan alam wilayah ini, dan ditemani orang yang Anda cintai, selain berkemah di pantai yang masih alami di bawah selimut bintang.

AlUla

Jika iklim yang lebih sejuk adalah pilihan Anda, maka menuju utara ke lembah megah dan pegunungan AlUla mungkin memiliki daya tarik yang lebih besar. Sungguh, negeri ini adalah negeri kisah cinta terlarang Jamil dan Buthainah yang tak lekang oleh waktu.

Sejak kawasan ini dibuka untuk dunia pada tahun 2018, pilihan akomodasi telah bermunculan di seluruh AlUla, dirancang secara sensitif untuk berbaur dengan lingkungan alam.

Dari Harrat Viewpoint, pengunjung dapat mengamati pemandangan luas komunitas pertanian lama di kawasan itu dan menyaksikan matahari terbenam yang indah di atas kota tua AlUla. Untuk pelancong yang lebih aktif dan suka bertualang, atraksi termasuk zip-lining, jalan-jalan indah di pasir gurun, dan kesempatan untuk menjelajahi landmark kuno peradaban Dedan dan Lihyan.

Situs karavan dan tempat berkemah yang ditunjuk menawarkan pengunjung kesempatan untuk mengalami malam atmosfer di bawah bintang-bintang. Jika Anda lebih menyukai kenyamanan rumah Anda, AlUla juga memiliki pilihan hotel mewah dan pengalaman kuliner yang luar biasa di Annabel's, Al-Mahkar, Circolo dan Myazu.

Hadiah Valentine

Bagi mereka yang terlambat untuk memesan perjalanan akhir pekan, ada banyak layanan suvenir Saudi yang tersedia dengan mengklik tombol.

Bunga, cokelat, dan balon, misalnya, tersedia untuk pengiriman menggunakan aplikasi smartphone seperti Floward, Joi Gifts, Little Flora, Arabian Flora, dan Ferns N Petals. Sementara itu, hadiah custom-made dapat dipesan melalui aplikasi kurir seperti The Chefs, Marsool, dan To You.

Kemudian tentu saja ada pilihan tradisional untuk makan romantis untuk dua orang. Salah satu rekomendasi teratas adalah hidangan Yunani yang ditawarkan di Opa, restoran terbaru yang dibuka di Riyadh Oasis di jantung Gurun Nafud.

Sementara itu, melayani lokasi dari London ke Jeddah, Novikov menawarkan beberapa masakan Asia terbaik di kawasan ini, disiapkan di dapur terbuka yang memungkinkan pengunjung untuk menyaksikan tim koki berbakat membuat hidangan istimewa di depan mata mereka.

Dengan begitu banyak pilihan Hari Valentine yang tersedia bagi orang Saudi yang kepincut untuk membuat gerakan romantis yang agung itu, panah Cupid pasti tidak akan gagal untuk mencapai sasaran.