MERAYAKAN Valentine tentunya merupakan momen yang sudah ditunggu-tunggu, bukan? Di hari yang spesial ini, tentunya kamu dan pasangan sudah memiliki rencana untuk merayakan hari kasih sayang tersebut.

Akan tetapi, jika kamu belum memilikinya, MNC Portal punya rekomendasi tempat-tempat romantis di Jakarta yang cocok buat merayakan Valentine dan dijamin momen Valentine kamu jadi makin berkesan.

Dirangkum pada Senin (14/2/2022), berikut adalah rekomendasi 7 tempat tersebut.

1. Pantai Karnaval Ancol

Mau merayakan Valentine dengan suasana romantis tapi enggak makan bujet banyak? Ke Pantai Karnaval Ancol saja. Di sini, kamu bisa menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di area pantai, berfoto-foto, menyantap jagung bakar, hingga menaiki perahu untuk berkeliling pantai.

Pantai Ancol

Alamat: Jl. Pantai Karnaval Ancol, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430.

2. La Vue, The Hermitage

Rooftop memang selalu bisa menjadi andalan untuk mendapatkan momen yang romantis. Belum pernah mengajak pasangan kamu ke tempat seperti ini? Momen hari kasih sayang bisa jadi momen yang tepat nih. La Vue menjadi salah satu tempat merayakan Valentine di Jakarta yang recommended, lho.

Kamu bisa langsung saja datang ke The Hermitage Hotel di Jl. Cilacap No. 1, Menteng, Jakarta Pusat. Melalui rooftop La Vue, kamu dan pasangan bisa menikmati view romantis di tengah-tengah waktu dinner kamu. Gimana? Menarik kan?

Alamat: The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel, Jakarta, Jl. Cilacap No.1, RT.11/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.

3. Hutan Mangrove PIK

Cari referensi tempat merayakan Valentine di Jakarta yang irit bujet? Kamu bisa kok pergi ke Hutan Mangrove yang ada di daerah Pantai Indah Kapuk. Di sini, kamu bisa mengajak pasangan kamu untuk bersantai sambil menikmati suasana hutan yang rindang.

Taman Mangrove PIK (Okezone.com/Helmi)

Untuk mendapatkan momen yang romantis, mendayung perahu berkeliling danau di Hutan Mangrove ini bisa menjadi opsi yang kamu ambil. Ada banyak juga lho spot-spot cantik untuk berfoto dan menikmati momen berdua.

Alamat: 7 Jalan Katamaran Indah 1 RT.7, RT.1/RW.7, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14460.

4. Satoo, Shangri-La Hotel – Jakarta

Dinner romantis? Kamu bisa memilih Satoo di Shangri-La Hotel sebagai tempat yang tepat. Apalagi kalau kamu dan pasangan menyukai menu-menu khas Asia yang bakal menggelitik di lidah.

Hidangan Indonesia, Jepang, Malaysia, India, hingga Tiongkok tersedia di Satoo Restaurant. Menu yang wajib kamu coba di sini adalah bebek peking nya yang punya cita rasa unik dan khas. Pokoknya, kamu akan mendapatkan momen romantis sekaligus happy tummy deh, di restoran ini.

Alamat: BNI, 10 Kota, Jl. Jend. Sudirman No.Kav 1, RT.10/RW.9, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

5. Seasonal Taste, The Westin Jakarta

Seasonal Taste cocok menjadi tempat merayakan Valentine di Jakarta buat kamu yang mau fancy dinner. Resto & Bar yang satu ini berada di lantai 51 The Westin Jakarta. Berada di puncak gedung tinggi, nggak heran kalau restoran buffet mewah ini menyajikan pemandangan yang ciamik dan romantis banget!

Alamat: The Westin Jakarta, Level 51 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, Jakarta 12940.

6. Sky Garden Cafe, Rasuna Icon Hotel

Menyantap berbagai menu makanan all you can eat yang disediakan Sky Garden sambil melihat indahnya view kota Jakarta saat malam? Pastinya akan membuat suasana berubah menjadi romantis seketika!

Ditemani dengan kerlap-kerlip lampu di area outdoor, dan hidangan yang lezat mulai dari appetizer sampai dessert. Pastinya kamu dan pasangan akan merasakan momen Valentine yang tak terlupakan di sini.

Alamat: Hotel Rasuna Icon Lt. 3A, Jalan Karet Pedurenan No.3, Setiabudi, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

7. Jimbaran Outdoor Lounge, Ayana MidPlaza

Merayakan Valentine di tempat ini bisa membawa kamu pada suasana seperti di Bali, lho. Konsep dari tempat makan ini memiliki sentuhan yang menarik pada eksteriornya.

Di Jimbaran Outdoor Lounge, kamu akan mendapatkan suasana romantis dengan view gedung-gedung tinggi dan aliran sungai kecil buatan yang menarik. Pokoknya, tempat ini cocok deh untuk dijadikan tempat merayakan Valentine di Jakarta bersama orang tersayang.

Alamat: Ayana Midplaza Jakarta Lobby Level, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.