POTRET cantik pramugari tak pernah sepi dari pujian. Pesonanya yang kuat kerap memikat hati para penumpang. Seperti pesona yang dimiliki pramugari asal Thailand, Woradaluck Lerdthanapaijit.

Wanita yang karib disapa Worada ini kerap mengunggah potret kesehariannya di Instagram pribadi @pearworada. Ia telah mengumpulkan lebih dari dua ribu pengikut. Pramugari cantik itu selalu tampil cantik dalam berbagai kesempatan. Berikut potret cantik Worada sebagaiman dirangkum Okezone dari laman Instagramnya.

Berkimono ala gadis Jepang

Worada kali ini tampil cantik saat mengenakan pakaian tradisional Jepang. Ia nampak natural tanpa makeup tebal di wajahnya. Pramugari itu juga menampilkan senyumnya yang memikat.

Menurut keterangan, Worada baru saja berendam di sebuah pemandian air panas. Potret cantiknya disukai oleh puluhan warganet.

(Foto: Instagram/@pearworada)

"Ini hari yang baik untuk memiliki hari yang baik :) setelah berendam di Onsen," tulisnya pada keterangan foto.

Senyumnya teduhkan jiwa

Kali ini Worada memamerkan senyumnya yang manis dan meneduhkan jiwa. Ia mengambil potret saat bersantap di sebuah restoran. Dengan rambut tergerai, pramugari itu terlihat lebih menawan.

Worada tetap tampil sempurna meskip mengenakan outfit simpel. Blouse yang dia pakai nampak senada dengan polesan lipstick di bibirnya.

(Foto: Instagram/@pearworada)

"Beautiful," kata salah satu pengikutnya.

"Selalu cantik," puji akun lain.

Hangout ke mall

Ketika libur dari tugasnya sebagai pramugari, Worada menghabiskan waktu luangnya untuk hangout ke mall. Pramugari itu sempat berpose di dalam sebuah mall di Thailand.

(Foto: Instagram/@pearworada)

Dalam foto, dia nampak tersenyum dengan tangan membentuk huruf v. Wanita itu terlihat manis dalam outfit bermotif bunga-bunga. Ditambah lagi dengan riasan wajah yang tipis.

"So cute," puji pengikutnya.

Menikmati liburan

Selain wajah cantik, Worada juga memiliki tubuh yang ideal seperti pramugari lainnya. Lekuk tubuhnya yang ramping membuat penampilannya lebih menarik.

(Foto: Instagram/@pearworada)

Pada foto yang dia unggah tahun lalu, Worada berpose di salah satu tujuan wisata di Bangkok, Thailand. Dia terlihat sederhana saat mengenakan kaus berlengan pendek dan celana panjang.

"Our hearts are good, life is good ✿ #wrdluckl," tulisnya pada caption.