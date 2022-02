MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa perhelatan G20 akan terus bergulir, meski kasus positif Omicron meningkat dalam beberapa minggu terakhir.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait pada Senin 14 Feburari 2022.

"Kami baru saja menyelesaikan ratas dengan Bapak Presiden. Presiden memberikan intruksi bahwa untuk menyikapi Omicron the show must go on. Namun harus kita sikapi dengan kehati-hatian, kewaspadaan, dan tetap tenang," ujar Sandiaga dalam acara 'Kick Off Tourism Working Group 2022'.

Sandi pun berharap negara-negara G20 harus dapat bersinergi dengan kuat dan bergerak selaras menyusun rencana kebangkitan ekonomi yang ditopang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bukan tanpa alasan, dampak dari pandemi Covid-19 telah menurunkan pergerakan jumlah wisatawan hingga 1 miliar atau setara dengan 74% dari tahun sebelumnya.

Begitu pula dalam skala domestik Indonesia. Terjadi penurunan signifikan jumlah wisatawan asing sebesar 75 persen dan wisatawan domestik sekitar 30 persen.

Akibatnya, mata pencaharian masyarakat terganggu dimana terdapat 34 juta masyarakat yang menggantungkan pekerjaan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sebagai salah satu langkah dalam memulihkan ekonomi terkhusus pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno pun secara resmi meluncurkan 'Tourism Working Group G20'. Event ini diharapkan dapat menghasilkan satu program konkret berdasarkan best practice dan dapat dikerjasamakan antarnegara anggota G20.

Kelompok kerja bidang pariwisata merupakan salah satu kelompok kerja yang berada di bawah sherpa track (membahas isu ekonomi non-keuangan, termasuk pariwisata) dan diampu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) selaku ketua dari kelompok kerja tersebut. Rangkaian pertemuan Kelompok Kerja Pariwisata tersebut meliputi Tourism Working Group (TWG) tingkat pejabat eselon 1 pada 10-11 Mei 2022 di Labuan Bajo secara hybrid. Pertemuan TWG kedua pada 23 September 2022 akan digelar di Bali secara luring. Kemudian dilanjutkan Tourism Minister meeting (TMM) pada 26 September 2022 di Bali. Kemudian ada pula rangkaian kegiatan side event berupa konferensi, seminar, forum global, dan pameran. "Dengan menganut semangat 'Recover Together, Recover Stronger', G20 perlu mendukung peran penting sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat kepemimpinan global yang kolektif melalui pariwisata dan harus memastikan tidak ada satupun yang ditinggalkan," jelasnya.