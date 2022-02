MULAI pekan ini mereka yang divaksinasi Covid-19 lengkap tak lagi harus mengenakan penutup wajah alias masker saat berkunjung ke Disneyland dan Disney World.

Melansir The New York Times, Walt Disney World yang berlokasi di Orlando, Florida, Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa mereka akan mencabut aturan penggunaan masker bagi para tamu yang telah divaksinasi penuh.

Semua tamu akan terus mengenakan penutup wajah saat naik transportasi di dalam pusat, menurut sebuah pernyataan di situs web resor.

Para tamu yang tidak sepenuhnya divaksinasi masih akan diminta untuk memakai masker di semua area indoor dan outdoor Disney World. Perubahan serupa juga mulai diberlakukan di Disneyland California sejak Kamis kemarin.

Tetapi belum jelas apakah perubahan ini juga akan berlaku untuk karyawan Disney World dan Disneyland. Perwakilan Disney World belum menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa.

Universal Orlando Resort mengumumkan perubahan serupa tentang kebijakan masker pada hari Sabtu. Masker sekarang menjadi opsional untuk tamu yang divaksinasi penuh, sementara tamu yang belum divaksinasi didorong untuk terus memakai masker.

Namun, Universal Studios tidak memerlukan bukti vaksinasi. Kebijakan masker di taman hiburan datang di tengah perubahan besar-besaran pada mandat masker di seluruh negeri. Di California, otoritas kesehatan negara bagian pada hari Senin mengurangi beberapa pembatasan pandemi.