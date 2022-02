SEORANG wanita dilaporkan melompat dari kapal pesiar Karnaval, setelah dia diborgol karena membuat kegaduhan di bak pemandian air panas.

Penjaga pantai AS sedang mencari wanita berusia 32 tahun, yang hilang usai melompat dari kapal pesiar Karnaval Valor. Melansir New York Post, kapal tersebut berlayar dari Cozumel, Meksiko, ke New Orleans pada Rabu lalu.

Seorang pria di atas kapal membagikan video yang menunjukkan proses penyelamatan.

Beberapa penumpang mengatakan, wanita itu melompat sekitar 150 mil (241 km) dari Pantai Louisiana, setelah insiden yang terjadi antara dia dan seorang pria di area bak mandi air panas di dek ke-10.

“Keamanan mengeluarkannya dari bak mandi air panas. Setiap kali mereka membawanya ke tahanan, tampaknya dia marah dan pergi ke rel,” kata warga Baton Rouge, Kim Barnette.

Darrell Morris, penumpang lain, mengatakan, "Rupanya, dia diborgol dan melompati sisi kapal."

Barnette berujar bahwa wanita itu tampaknya menabrak beberapa sekoci saat dia jatuh.

“Ada beberapa sekoci di sana yang tampaknya dia tabrak saat jatuh. Ketika dia menabrak cukup keras, ada gangguan yang terjadi di kapal, yang membuat saya pergi ke balkon saya di dek 7,” kata penumpang kapal pesiar. Kapal itu diperkirakan tiba di New Orleans pada Kamis. “Tim Care Karnaval memberikan dukungan kepada suami tamu yang bepergian bersamanya,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, sementara FBI dilaporkan sedang menyelidiki insiden itu. Kejadian semacam terjadi dua bulan setelah seorang wanita meninggal di Samudera Pasifik ketika naik kapal Karnaval yang lain.