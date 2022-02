18 TEMPAT romantis di Surabaya yang ada pada artikel kali ini dapat menjadi referensi bagi anda yang ingin menikmati momen romantis dengan pasangan. Seperti merayakan valentine, anniversary, atau ulang tahun.

Surabaya menjadi salah satu kota yang tengah berkembang pesat di Pulau Jawa. Tidak hanya dikenal dengan banyaknya tempat wisata bersejarah dengan banyaknya gedung peninggalan zaman Belanda, mall-mall mewah dan besar, juga terdapat beberapa temapat romantis yang sayang untuk dilewatkan.

Lalu, di mana saja 18 tempat romantis di Surabaya? Yuk kita simak ulasannya berikut ini.

Citilites Skyclub and Bistro java Paragon

Dinner di Citilites Skyclub and Bistro java Paragon merupakan pilihan yang tepat bagi anda yang sedang merayakan momen spesial.

Berada di lantai 21 apartemnt Java Paragon, anda akan disuguhkan keindahan kota Surabaya di malam hari dan juga langit malam yang penuh bintang. Lokasinya adal di Java Paragon & Residences, Hotel Java Paragon, Dukuh Pukis, Surabaya.

SKY36 Restaurant

SKY36 memiliki konsep serupa seperti Citilites Skyclub. Berada di lantai 14 Apartemen Sumatera 36, anda akan disuguhkan pemandangan langit dan kota Surabaya. Anda dapat datang kesini di sore hari untuk menikmati senja atau pada malam hari untuk menikmati bintang di langit serta kota Surabaya dengan penuh lampu. SKY36 berlokasi di Jalan Sumatera Nomor 36, Gubeng, Surabaya.

(Foto: Instagram/@sky36restaurant)

Garden Cafe XXI

Berlokasi di Ciputra World Mall tepatnya di XXI yang menyediakan garden cafe dengan konsep outdoor menjadikan tempat ini pilihan untuk ngedate bersama pasangan. Lokasinya berada di Ciputra World, Jalan Mayjen Sungkono Nomor 87, Gn Sari, Dukuh Pakis, Surabaya.

LOOP Surabaya

Tempay nongkrong anak muda Surabaya ini sudah ada sejak tahun 2009. Disini anda akan menemukan banyak stand makanan dan juga beberapa restaurant dengan rooftop. LOOP berlokasi di Jalan Raya Darmo Nomor 112, Darmo, Wonokromi, Surabaya, Jawa Timur.

Restaurant 1914

Bangunan dari Restaurant 1914 dulunya adalah kantor konsulat Prancis yang dibangun pada tahun 1914. Meskipun bangunan ini sudah sangat tua, namun masih menyimpan nuansa glamour nan romantis. Dinner dengan pasangan anda di sini seperti menjelajahi masa kolonial. Tempat ini berlokasi di Jalan Darmokali Nomor 10, Keputaran, Tegalsari, Surabaya.

Domicile Kitchen & Lounge

Memiliki konsep back to nature, Domicile Kitchen & Lounge cocok dijadikan tempat untuk makan dan bersantai bersama pasangan. Lokasinya ada di Jalan Sumatera Nomor 35, Gubeng, Surabaya.

Palacio Coffe Bar

Desain dari tempat ini hampir semuanya terbuat dari kaca dan menghadap ke Chapel atau tempat pemberkatan pernikahan. Selain itu, di sekeliling tempat ini terdapat banyak tanaman hijau dan pepohonan yang menjadikan tempat ini terasa sejuk. Lokasi Palacio Coffe Bar ada di Jalan Nginden Semolo, Ngenden Jangkungan, Sukolilo, Surabaya.

Historica Coffe & Pastry

Tempat yang satu ini adalah perpaduan tempat romantis dengan sentuhan modern. Di sini juga terdapat banyak pepohonan dan tanaman hijau yang tentunya membawa atmosfir sejuk dan nyaman. Berikut alamat Historica Coffe & Pastri, Jalan Sumatera Nomor 40, Surabaya.

Monopole Coffe Lab

Bagi anda yang menyukai kopi, mungkin tempat ini bisa menjadi pilihan untuk membawa pasangan. Dengan nuansa yang tenang dan romantis tentunya akan membuat anda betah berlama-lama disini. Lokasinya ada di Jalan Raya Darmo Permai I Nomor 38, Pradahkalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya.

The Gallery

The Gallery menyuguhkan hidangan all you can eat. Dengan interior yang mewah membawa kesan romantis jika anda berkunjung kesini dengan pasangan. The Gallery beralamat di Hotel Ciputra World, Jalan Mayjen Sungkono Nomor 87, Dukuh Pakis, Surabaya.

The Socialite Bistro & Lounge

Resto ini memang tidak terlalu besar, namun The Socialite Bistro & Lounge menjadi salah satu best fine dinning di Surabaya. Anda dapat mengunjungi resto ini di Jalan Indragiri Nomor 36, Darmo, Wonokromo, Surabaya.

Tropical Coffee

Cafe yang satu ini mengusung tema pantai dengan nuansa yang dibuat romantis. Lokasinya ada di Jalan Keputih Tegal Timur, Keputih, Sukolilo, Surabaya.

Tepi Barat Rumah Kopi

TBRK atau Tepi Barat Rumah Kopi memiliki desain interior yang aestetik dan tentunya romantis. TBRK beralamat di Jalan Manukan Dalam Nomor 12, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya.

Danau Angsa Pakuwon City

Tempat yang satu ini dapat menjadi alternatif bagi anda yang ingin menghabiskan waktu di danau dengan angsa-angsa. Dengan desain klasik khas Eropa akan membawa kesan romantis. Lokasinya ada di Jalan Kalisari Darma Selatan III, Mulyorejo, Surabaya.

Surabaya North Quay

Wisata pelabuhan yang satu ini menawarkan pemandangan eksotis panorama sunset yang indah dan di malam hari anda akan melihat kapal-kapal yang terang. Lokasinya ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Pabean, Surabaya.

Sunset dan Lampu Malam di Jembatan Suramadu

Jembatan penghubung antara pulau Jawa dan pulau Madura ini memiliki sisi romantis yang dapat anda nikmati. Di malam hari, jembatan ini akan terlihat sangat indah dengan kliauan lampunya. Anda bisa menikmati keindahan ini dengan naik perahu dengan membayar Rp5.000-an saja. Lokasinya ada di Jalan Tol Suramadu, Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya.

Hutan Mangrove Wonorejo

Wisata alam yang satu ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Berlokasi di Jalan Raya Wonorejo Nomor 1, Wonorejo, Rungkut, Surabaya.

Heerlijk Library Cafe

Cafe yang satu ini menyuguhkan banyak buku bacaan yang dapat anda nikmati sembari menghabiskan waktu. Jika anda dan pasangan menyukai buku, tempat ini tentunya cocok anda kunjungi. Lokasinya ada di Jalan Menur Pumpungan Nomor 32, Surabaya.