MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pariwisata ke Kabupaten Jembrana, Bali, sebesar Rp5,5 miliar untuk meningkatkan amenitas serta daya tarik wisata di daerah tersebut.

“(Ini) sebagai komitmen pemerintah menyalurkan bantuan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” katanya di Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagaimana dalam keterangan pers yang diterima.

Berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN), Kabupaten Jembrana disebut mendapat DAK fisik dan non fisik dengan total sekitar Rp 5,5 miliar.

Untuk DAK fisik berupa toilet, tempat parkir, pembuatan lanskap, plaza kuliner, panggung kesenian, menara pandang, dan sirkuit all in one (wadah atraksi budaya) yang berstandar nasional serta dilengkapi CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability).

Dikatakan bahwa DAK ini digunakan paling banyak sebesar 5 persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pariwisata.

Baginya, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya membangkitkan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.

"Saya ingin pengembangan destinasi ini fokus kepada kualitas dan keberlanjutan lingkungan, dan dipastikan untuk menyejahterakan masyarakat untuk menyerap lapangan kerja karena banyak sekali masyarakat terdampak akibat pandemi (Covid-19),” tuturnya.

(put)