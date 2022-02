DARI perjalanan kerja hingga mengunjungi keluarga untuk liburan, ada banyak alasan mengapa Anda perlu memesan penerbangan. Tapi terbang adalah hak istimewa, dan itu salah satu yang benar-benar dapat diambil dari Anda.

Maskapai telah melarang penumpang yang berbeda di masa lalu karena sejumlah alasan, termasuk mencoba membuka pintu pesawat saat di udara dan secara terbuka melakukan vaping di tengah penerbangan.

BACA JUGA: Ditolak Naik Pesawat Karena Koper, Ibu Ini Buang Kopernya di Tempat Sampah

Tetapi , saat ini seorang pejabat federal utama Amerika Serikat mengusulkan daftar larangan terbang secara keseluruhan untuk penumpang yang melakukan satu hal tertentu, yang secara efektif melarang Anda dari semua penerbangan, seperti dikutip dari laman BestLife Online, Jumat (25/2/2022).

Menyerang pramugari

Selama wawancara 31 Oktober di State of the Union CNN, Sekretaris Transportasi Amerika Serikat, Pete Buttigieg mengatakan bahwa daftar larangan terbang federal untuk penumpang yang nakal dan kejam "harus ada di atas meja," yang berarti pelanggar akan dilarang terbang secara permanen di AS.

Meningkatnya jumlah penumpang kekerasan di pesawat, Buttigieg mengatakan bahwa Administrasi Penerbangan Federal (FAA) harus terus melihat semua opsi untuk memastikan bahwa awak penerbangan dan penumpang lainnya aman.

"Sama sekali tidak dapat diterima untuk menganiaya, melecehkan, atau bahkan tidak menghormati awak pesawat," katanya.

"Para pramugari ini telah berada di garis depan pandemi sejak hari pertama. Dan mereka ada di sana, seperti yang selalu dikatakan pengumuman, demi keselamatan Anda. Sama sekali tidak ada alasan untuk perlakuan semacam ini terhadap awak pesawat di udara," lanjutnya.

Dilarang terbang seumur hidup karena menyerang pramugari

Pernyataan Buttigieg mengikuti serangan brutal terhadap seorang pramugari American Airlines oleh seorang penumpang pria pada penerbangan American Airlines 27 Oktober dari Bandara Internasional John F. Kennedy New York ke Bandara John Wayne di Orange County, California.





Julie Hedrick, presiden Asosiasi Pramugari Profesional, mengatakan kepada The Washington Post bahwa insiden itu terjadi setelah pramugari menabrak penumpang secara tidak sengaja saat bergerak melalui kabin kelas satu.

Meskipun pramugari meminta maaf, penumpang meninggalkan kursinya, menghadapinya, dan meninju wajahnya setidaknya dua kali, menurut Hedrick. Pesawat harus dialihkan ke Denver, Colorado, di mana penumpang ditahan dan pramugari dibawa ke rumah sakit karena beberapa patah tulang di wajahnya.

Menurut American Airlines, penumpang tersebut telah dilarang terbang seumur hidup dari maskapai dan perusahaan juga telah mengajukan tuntutan pidana terhadapnya. "Orang yang terlibat dalam insiden ini tidak akan pernah diizinkan untuk bepergian dengan American Airlines di masa depan, tetapi kami tidak akan puas sampai dia dituntut secara hukum," kata maskapai itu, per USA Today. "Perilaku ini harus dihentikan, dan penegakan hukum yang agresif serta penuntutan hukum adalah pencegah terbaik," sambungnya. Maskapai biasanya tidak membagikan daftar penumpang terlarang mereka Beberapa pelancong, seperti penumpang American Airlines, sudah dilarang dari maskapai penerbangan tertentu karena perilaku tidak patuh dan karena menolak memakai masker. Namun menurut CNN, maskapai penerbangan belum saling berbagi informasi tentang penumpang yang telah mereka blokir. Pada Oktober, Delta Air Lines mengatakan telah melarang lebih dari 400 orang karena tidak mengikuti kebijakan masker, sementara United mengatakan telah melarang hampir 1.000 penumpang untuk alasan yang sama pada September, menurut Newsweek. Saat ini, penumpang Delta yang dilarang itu berpotensi masih memesan penerbangan United, dan sebaliknya. Sementara FBI saat ini mengelola daftar larangan terbang federal yang mencegah pelancong memesan penerbangan apa pun, ini dirancang untuk melindungi dari teroris yang diketahui dan dicurigai.