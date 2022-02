PENAMPILAN cantik dan anggun hampir dimiliki oleh setiap pramugari. Tak mengherankan bila pramugari menjadi profesi impian banyak orang.

Kecantikan itu juga tercermin dalam sosok pramugari Bethany Harriss. Bethany memiliki lebih dari 8 ribu pengikut di Instagramnya @bethanyharriss. Dia juga aktif mengunggah foto sehari-hari sampai potret liburannya.

Berikut empat potret anggun pramugari Bethany Harriss yang telah dirangkum:

1. Senyum manis

Senyum Bethany mencuri perhatian banyak warganet. Dalam potret yang diunggah pada tahun lalu, ia tampil manis ketika berpose manja menopang dagu.

Kenakan tank top ketat dan kacamata hitam di atas kepala, Bethany terlihat sempurna saat di luar tugas. Pramugari cantik itu semakin cantik dengan riasan wajah yang natural.

"Perfect," puji warganet.

"Suka sama fotonya," kata pengikut Instagram Bethany.

"Hello sexy lady," tulis komentar lain.

2. Dinner mewah

Pramugari Bethany memiliki gaya hidup yang mewah. Dia kerap kali membagikan potretnya saat dinner di restoran berbintang. Wanita itu selalu tampak elegan di setiap penampilannya.

Dalam salah satu potretnya, Bethany terlihat memakai kemeja putih dan celana hitam. Meskipun tampil sederhana, Bethany tetap memancarkan aura mahal serta mewah.

"Makin cantik di setiap foto," kata penggemarnya.

"Damn beautiful," komentar warganet.

"Cantik seperti biasa," puji satu orang.

3. Berbikini di Palm Jumeirah, Dubai

Pada potret selanjutnya, Bethany menghabiskan waktu senggangnya dengan bersantai di Palm Jumeirah, Dubai. Wanita itu tampak cantik saat berbikini di salah satu kolam renang.

Sosok Bethany tetap terlihat sempurna bila dilihat dari sisi samping. Pramugari Emirates itu memamerkan bentuk tubuhnya yang ramping dan ideal.

"Bikininya semakin terlihat cantik," puji seseorang.

" " komentar warganet lain.

4. Selfie

Sebanyak dua ribu orang menyukai foto selfie Bethany di Instagram. Pramugari itu tampil memesona ketika melakukan mirror selfie. Dia memanfaatkan cahaya flash dari ponsel untuk mempercantik fotonya.

Penampilan Bethany dinilai seksi oleh para pengikutnya. Dia memadukan tanktop putih dengan celana hitamnya, lengkap dengan ikat pinggang.

"Sexyyyyy" kata warganet.

"Wow you are so beautiful," puji pengikutnya.

"So pretty," tulis yang lain.