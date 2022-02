PARAS seorang pramugari seolah mampu menyihir banyak pasang mata. Pasalnya, mayoritas dari mereka memiliki wajah yang enak dipandang, seperti pramugari Air Asia yang satu ini.

Awak kabin asal Thailand Sutaros Lompoonsuk berhasil mencuri perhatian lewat foto cantiknya di Instagram. Pengikut media sosial Sutaros hampir mencapai 5ribu orang.

Mengutip akun Instagramnya, berikut empat potret Sutaros Lompoonsuk yang bikin hati kaum adam jatuh cinta:

Tampil sporty

Salah satu rahasia Sutaros dalam menjaga kebugaran adalah berolahraga. Pramugari itu sempat membagikan fotonya ketika jogging di San Francisco, AS.

Sutaros mengenakan outfit jogging serba hitam. Ia memadukan kaos pendek dengan celana legging panjang. Wanita itu tampak modis dan sporty.

(Foto: Instagram/@sutaros)

“Perempuan cantik sedang lari di taman,” kata warganet.

“So beautiful,” puji pengikut Sutaros.

“Stunning,” kata warganet lain.

Selfie cantik

Seperti wanita pada umumnya, Sutaros juga sering mengambil foto selfie lalu mengunggahnya di Instagram. Pramugari AirAsia itu tampil menawan dalam busana gaun putih dengan potongan dada yang rendah.

Sutaros mempercantik dirinya dengan riasan makeup dan polesan lipstick merah di bibirnya. Matanya yang menatap tajam membuat warganet susah berpaling.

(Foto: Instagram/@sutaros)

“Nice photo,” puji seorang pengguna Instagram.

“Beautiful,” tulis warganet.

“I like you so much,” kata pengikutnya.

Liburan ke pantai Pantai menjadi salah satu tujuan wisata populer di Thailand. Sebagai pecinta pantai, Sutaros tak ingin melewatkan kesempatan untuk bisa liburan di pantai. Dalam salah satu foto, pramugari cantik itu tampak menikmati waktunya ketika berjemur di pinggir pantai. Ia memakai swimsuit hitam dan kacamata senada. (Foto: Instagram/@sutaros) “Yummy!” kata warganet. “Foto yang ini bagus,” puji salah satu pengikutnya. “Spicy!” puji yang lain. Tersenyum lebar Sutaros memiliki senyuman manis yang mampu memesona setiap pasang mata. Tak hanya warganet, ia sendiri pun mengaku suka dengan senyum lebarnya. “I love my big smile,” tulisnya di keterangan foto. (Foto: Instagram/@sutaros) Pramugari itu berpose bahagia saat duduk di dekat jendela. Dia tampil simple dengan memadukan tanktop putih dengan celana jeans. “Cantik,” puji warganet. “Menjauh dari jendela dan biarkan aku datang,” goda salah satu warganet.