10 MALL terbesar di Bekasi yang wajib dikunjungi. Bekasi menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang berkembang sangat pesat.

Terkenal memiliki aktivitas ekonomi yang padat, Bekasi menjadi kota yang memiliki banyak mall dan pusat perbelanjaan modern yang memiliki tempat tongkrongan yang keren.

Tak ada salahnya saat berkunjung ke Bekasi mampir ke pusat perbelanjaannya. Berikut ini 10 mall terbesar di Bekasi yang wajib kamu kunjungi.

Bekasi Cyber Park BCP

Bagi kamu yang membutuhkan referensi untuk dijadikan tempat berbelanja komputer atau gadget, maka kamu bisa berkunjung ke Bekasi Cyber Park BCP. Mall di Bekasi ini tidak hanya disuguhi dengan berbagai barang IT namun juga tersedia kuliner dari beraneka ragam restaurant terdekat.

Kamu juga bisa berkunjung ke mall ini untuk menonton bioskop CGV. Jika anda ingin menonton bioskop di mall ini maka pastikan jika film yang dicari sudah tayang dan tersedia.

Revo Town

Pusat perbelanjaan terbesar yang paling hits di kalangan masyarakat Bekasi adalah Bekasi Siere atau kini berganti nama menjadi Revo Town. Pusat perbelanjaan yang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani ini menawarkan berbagai permainan yang unik dan patut dicoba.

Di mal ini kamu bisa menikmati snow world di lapangan parkir utara, di mana area tersebut sudah dilengkapi dengan salju di dalamnya. Selain itu, bagi kamu yang suka bersantai sambil minum kopi, di sini ada banyak outlet kopi terkini. Kamu juga akan menemukan banyak sekali outlet lain yang dilengkapi dengan directory outlet ternama lainnya.

Mall Metropolitan

Mall yang sudah berdiri sejak tahun 1993, termasuk salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan termurah yang ada di Bekasi. Mall Metropolitan ini sangat cocok untuk pangsa pasar masyarakat kelas menengah hingga ke bawah.

Di mall ini terdapat pula, banyak sekali tempat belanja fashion, kuliner enak, bioskop cinema XXI, toko buku Gramedia hingga wahana bermain anak seperti timezone.

Lokasinya yang sangat strategis menjadikan mall ini selalu ramai dikunjungi oleh banyak orang. Apalagi aksesnya yang mudah sehingga banyak pengunjung yang menjadikan mall ini sebagai sarana berlibur di akhir pekan.

Plaza Pondok Gede

Terletak di alamat Jalan Pondok Gede Blok K-7, Plaza Pondok gede dikenal sebagai pusat perbelanjaan tertua di wilayah Jatiwaringin. Di mall ini terdapat banyak restoran ternama hingga gerai toko lainnya yang membuka lapak di mall tersebut.

Mall Summarecon

Pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Boulevard Ahmad Yani ini merupakan pusat perbelanjaan yang baru dan terbesar di Bekasi. Mall ini memiliki konsep Your Family Mart lantaran menyediakan segala kebutuhan rumah tangga yang lengkap.

Di pusat perbelanjaan ini juga tersedia beberapa permainan seperti ice skating, nail art, sentra otomotif dan foto box. Selain itu, ada banyak sekali tenant ternama yang tak asing di telinga. Sebagai pusat perbelanjaan terbesar, mall ini menyediakan lahan parkir yang sangat luas untuk menampung kendaraan dalam jumlah besar.

Grand Metropolitan

Terletak di Jalan KH. Noer Ali, Pekayon jaya, Grand Metropolitan adalah salah satu mall terbaru yang dibangun pada tahun 2013. Berlokasi di tempat strategis, mall ini dekat dengan sekolah, rumah sakit, hotel, dan kawasan rumah penduduk sehingga menjadikan pusat perbelanjaan di Bekasi ini tak pernah sepi.

Di mall ini kamu akan menemukan banyak sekali gerai ternama seperti Centro, Cotton on, restoran ternama Zomato, bioskop hingga arena permainan seperti Funworld. Mall yang selalu ramai pengunjung ini memiliki kawasan yang sangat elit saat pertama kali masuk di dalamnya.

Grand Mall

Salah satu tempat favorit bagi warga sebagai pusat perbelanjaan sehari-hari adalah Grand Mall (GM). Di mall ini terdapat banyak sekali tenant ternama seperti Matahari, Miniso, Hypermart, Lotus, Wardah, Naughty dan Cinema 21.

Kamu bisa menjadikan mall ini sebagai tempat untuk menyegarkan pikiran setelah lelah menjalani rutinitas yang padat. Mall yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Kanji, Harapan Mulia ini buka selama 13 jam.

Grand Galaxy Park

Pusat perbelanjaan satu ini terletak di kawasan elit perumahan Grand Galaxy City. Berbeda dengan yang lain, tempat ini memiliki konsep go green. Mall ini juga memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga khusus untuk warga sekitar mall.

Ada banyak sekali fasilitas yang terdapat dalam mall dan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan tersebut. Beragam fasilitas yang ditawarkan oleh Grand Galaxy Park diantaranya adalah outdoor yang bagus dan sangat nyaman untuk dijadikan tempat hangout.

Mega Bekasi Hypermall

Terletak di kawasan Jalan raya Patriot, Jakasampurna mall ini memiliki konsep yang berbeda dengan pusat perbelanjaan lainnya, yakni Everything to Everyone. Artinya siapa saja bisa berbelanja ke mall tersebut.

Sebelumnya, mall ini pernah mengalami kebakaran hingga menyebabkan semuanya ludes. Namun sekarang mall ini sudah kembali beroperasi dan memiliki fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak pengelola.

Blu Plaza

Blu Plaza merupakan pusat perbelanjaan milik dari Lippo Karawaci Group. Mall yang terdiri dari empat lantai ini memiliki konsep family mall sehingga sangat cocok untuk dikunjungi bersama dengan keluarga.

Bisa dikatakan mall ini dibangun untuk didedikasikan kepada warga setempat. Sehingga harga yang ditawarkan di mall ini terbilang sangat cocok untuk kalangan menengah ke bawah.

Demikianlah 10 mall besar yang wajib dikunjungi saat bertandang di Bekasi. Semoga bermanfaat!