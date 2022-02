24 TEMPAT wisata kota Bekasi wajib dikunjungi. Bekasi merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Barat. Menjadi salah satu kota besar di Indonesia, Bekasi memiliki banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi. Seperti taman, hutan, danau, pantai dan lain lain.

Kota Bekasi yang juga dikenal dengan kota patriot atau kota pejuang ini memiliki beberapa tempat wisata yang bersejarah.

Tak hanya itu, terdapat pula berbagai fasilitas seperti sarana transportasi yang dapat mempermudah para wisatawan untuk menjangkau setiap sudut kota Bekasi.

Lantas, 24 tempat wisata apa saja yang wajib dikunjungi saat berkunjung di Bekasi? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

Taman Buaya Indonesia Jaya

Taman buaya ini terletak di Jalan Raya Serang Cibarusah, Desa Sukaragam, Bekasi, Jawa Barat. Sampai sekarang , di tempat ini terdapat kurang lebih 500 buaya yang dipelihara. Kamu tidak perlu khawatir tentang keamanannya lantaran kandang buaya sudah dipagari oleh besi yang kuat.

Tempat Wisata di Bekasi yang satu ini juga memiliki fasilitas taman bermain untuk anak-anak. Jika kamu lelah berkeliling ingin beristirahat atau ingin bersantai. Di tempat ini juga telah menyediakan gazebo.

Danau Cibeureum

Siapa bilang di Bekasi tidak memiliki danau? Saat berkunjung ke kota ini, kamu bisa menyempatkan untuk singgah sejenak ke Danau Cibeureum. Danau yang terbentuk alami ini memiliki keunikan tersendiri. Berbagai fasilitas pun tersedia cukup lengkap untuk menunjang kenyamanan wisatawan dalam berkunjung ke sini.

Di danau ini, kamu bisa menemukan saung dari bambu yang bisa digunakan untuk bercengkrama dan juga melihat indahnya pemandangan danau. Selain itu, ada pula tempat makan, tempat untuk membeli souvenir dan lahan parkir yang cukup luas.

Curug Parigi

Curug Parigi ini berlokasi di Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Curug ini memiliki panorama yang sangat indah dan cantik. Curug ini pernah digunakan sebagai lokasi syuting salah satu judulnya adalah sang penakluk yang diperankan oleh Suzanna.

Belakangan ini tempat ini juga mulai dijadikan sebagai tempat populer di Bekasi. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke sini untuk melihat keindahan dari curug ini.

Rumah Pohon Jatiasih

Ingin mengajak si kecil berwisata outbound yang kekinian di Bekasi? Maka Rumah Pohon Jatiasih dapat menjadi jawabannya. Rumah pohon dengan konsep alam ini menghadirkan suasana yang sangat menyejukkan dan juga cocok untuk berlibur bersama keluarga dan juga si kecil.

Sebab ketika berada di sini kamu bisa melakukan banyak aktivitas sekaligus. Bahkan akan menjumpai danau yang bisa digunakan untuk memancing. Selain itu, ada pula wahana paintball yang cocok bagi kamu yang memiliki jiwa petualang. Ada pula wahana ATV yang bisa digunakan untuk menjelajah kawasan wisata satu ini.

Danau Marakas

Apabila kamu sedang berlibur ke Bekasi, kamu wajib mampir ke tempat yang satu ini. Danau Marakas memiliki keindahan yang bisa membuat pengunjungnya betah berlama lama di tempat ini.

Lokasi danau ini berada di Jalan Sejahtera Nomor 53, Babelan, Bekasi, Jawa Barat.

Untuk masuk ke danau ini gratis atau tidak di kenakan biaya masuk. Tempat ini dibuka pada pukul 08:00 pagi hingga 05.00 sore WIB.

Gedung Juang 45

Bagi kamu yang ingin berwisata sejarah, maka Gedung Juang 45 yang ada di Bekasi dapat menjadi salah satu alternatifnya. Gedung yang sempat mengalami pemugaran ini tampak sangat apik ketika dilihat dari pinggir jalan. Banyak wisatawan yang sekedar melipir untuk berfoto foto di depan gedung tua yang bernilai sejarah satu ini.

Pantai Mekar

Pantai yang satu ini berlokasi di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Selain airnya yang jernih pantai ini juga memiliki pemandangan yang indah.

Di daerah sekitar pantai Mekar ini sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Sehingga kamu bisa menyewa perahu untuk berkeliling di sekitar pantai mekar ini.

Pantai Muara Gembong

Pantai Muara Gembong menjadi salah satu pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ketika akhir pekan atau hari libur tiba. Dengan menyajikan keindahan pantai yang sangat eksotis dan juga suasana lautan lepas membuat betah untuk menghabiskan waktu di lokasi satu ini.

Tak hanya bermain air dan pasir saja, ketika berlibur disini kamu juga bisa untuk melihat area hutan bakau yang terdapat di sekitar pantai. Ketika senja telah tiba, indahnya matahari terbenam akan menjadi salah satu panorama alam yang menarik untuk bisa kamu nikmati di pantai satu ini.

Danau Situ Gede

Jika kamu gemar memancing tempat ini sangat cocok yaitu Danau Situ Gede. Di danau yang satu ini sering diadakan lomba memancing dan setiap harinya ramai dikunjungi.

Danau Situ Gede ini juga sering kali digunakan sebagai lokasi untuk membuat beberapa film-film di TV. Danau ini juga memiliki beberapa fasilitas yang bisa kamu coba, seperti perahu, hutan, dan juga tempat memancing. Perahu tersebut dapat kamu gunakan untuk berkeliling di sekitar danau sambil melihat pemandangan.

Saung Ranggon

Saung Ranggon merupakan salah satu wisata yang menyimpan sejuta pesona yang ada di dalamnya. Mulai dari keindahan alamnya yang memukau hingga penduduk lokal di sekitar yang sangat ramah. Tempat ini merupakan rumah panggung yang dibangun oleh keturunan dari Pangeran Jayakarta di abad ke 16.

Fasilitas yang tersedia di tempat ini cukup lengkap mulai dari kamar mandi, mushola, area parkir hingga penginapan tersedia di wisata ini. Apabila kesini jangan lupa untuk membawa kamera dan mengabadikan momen spesial di lokasi satu ini.

Jembatan Magnetica

Jembatan yang terletak di Kawasan Lippo Cikarang, Kota Bekasi, Jawa Barat. ini memiliki pemandangan yang sangat indah dan bagus sekali.

Di jembatan Magnetica ini terdapat spot-spot yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai background dari foto. Beberapa kali tempat ini juga dijadikan sebagai tempat syuting film.

Jababeka Botanical Garden

Jababeka Botanical Garden merupakan hutan kota Jababeka. Disini terdapat aneka flora dan juga fauna yang berfungsi sebagai ekosistem kota. Dengan area seluas 1000 meter persegi, terdapat ribuan pohon sehingga suasananya terasa sejuk.

Tak hanya itu saja, berjalan-jalan sore di lokasi satu ini kamu juga akan disuguhkan dengan suara burung yang indah. Waktu yang tepat untuk mengunjungi kawasan ini adalah pagi maupun sore hari.

Taman Kemang Pratama

Taman Kemang Pratama ini terletak di jalan. Niaga Raya Block. C No. 3, Rawalumbu, Sepanjang Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Kamu bisa mengunjungi tempat ini untuk bersantai atau nongkrong bersama teman-teman.

Suasana udara di taman ini sejuk dan segar. Di taman ini terdapat beberapa jenis hewan yang bisa dilihat, seperti ayam kalkun, rusa tutul, dan ayam kate. Spot yang satu ini cocok untuk dijadikan background untuk fotomu.

Waterboom Lippo Cikarang

Ingin mengajak si kecil bermain air saat berkunjung ke Bekasi? Tentu saja kawasan yang tepat adalah Waterboom Lippo Cikarang. Disini, kamu bisa bermain air dengan berbagai wahana yang tersedia. Mulai dari bersantai di ban dengan mengikuti arus sungai buatan hingga bermain seluncur atau perosotan air yang akan membuat ketagihan.

Waterboom Lippo Cikarang sendiri termasuk salah satu taman rekreasi air kelas dunia yang memiliki konsep layaknya berada di Bali yang bisa dinikmati. Tak hanya diminati oleh anak anak saja, banyak orang dewasa dan remaja yang menghabiskan waktunya di sini.

Columbus Waterpark

Wahana air satu ini bisa menjadi salah satu destinasi bersama keluarga. Columbus Waterpark sendiri terletak di Perumahan Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Ada banyak wahana bermain di tempat ini yang dijamin seru.

Untuk harga tiketnya cukup beragam, hari biasa dewasa Rp40.000, anak Rp30.000, hari libur/minggu dewasa Rp65.000, anak Rp60.000.

Wahana di waterpark ini memiliki konsep sebuah replika kapal yang digunakan oleh Christopher Columbus. Di dalam kapal ini kamu juga dapat mengetahui biografi yang berisi tentang Columbus ini. Waterpark ini buka setiap hari pada pukul 08.00 sampai 18.00 WIB.

Grand Wisata Bekasi

Grand Wisata Bekasi menjadi salah satu perumahan modern yang ada di Bekasi. Tidak hanya menghadirkan one stop living saja, disini kamu bisa menemukan banyak sekali hiburan, salah satunya wisata kuliner. Spot kuliner yang ada di lokasi ini tidak tanggung-tanggung dan sangat menarik untuk dijelajahi bersama dengan keluarga.

Mulai dari restoran cepat saji, hingga makanan hits yang rasanya nendang bisa ditemukan di sini. Maka dari itu, apabila kamu kebetulan berada di area satu ini tak ada salahnya untuk mencoba berwisata kuliner.

Fun Park Waterboom

Fun Park Waterboom ini bisa menjadi rekomendasi tempat berlibur untuk kamu dengan keluarga. Banyak wahana-wahana permainan yang seru dan menarik yang dapat dicoba.

Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Bekasi Timur Regensi Blok C Nomor 1, Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Harga tiket masuknya pada hari biasa Rp15.000 per orang dan hari libur atau minggu Rp20.000 per orang. Objek Wisata ini buka setiap hari pada pukul 7 pagi hingga 6 sore WIB.

Jembatan Gantung Cisaat

Di Bekasi sendiri terdapat salah satu tempat yang sedang hits dan sering dimanfaatkan untuk berjalan jalan di kota satu ini, yakni Jembatan Gantung Cisaat. Jembatan satu ini menjadi lokasi yang pas untuk menghabiskan waktu bersama teman ataupun keluarga ketika sore hari.

Kerap kali disebut Jembatan Sasak Mare, jembatan gantung ini ramai dikunjungi oleh kalangan wisatawan baru-baru ini. Tak hanya dilalui oleh pengendara sepeda motor saja, saat ini banyak pengendara sepeda gowes yang melintasi kawasan jembatan ini dan berhenti sejenak untuk berfoto.

Pantai Muara Beting

Pantai Muara Beting ini memiliki pemandangan alam yang juga tak kalah indahnya. Di sekitar pantai ini dipenuhi dengan pohon mangrove. Kamu juga bisa menikmati berbagai masakan kuliner yang ada di pantai ini.

Tanpa tiket masuk, pantai ini berlokasi di Bekasi, Kecamatan Muara Gembong, Jawa Barat dan tentunya buka 24 jam setiap hari.

Kebun Bunga Matahari Bekasi

Kebun Bunga Matahari Bekasi dapat menjadi salah satu destinasi baru yang bisa kamu tuju ketika ingin berselfie. Pasalnya, tempat yang tak hanya menyediakan lokasi taman ini, juga berhasil mengubah sebuah kampung menjadi area yang lebih estetik dan tentunya menjadi lebih bagus.

Perlu kamu ketahui, destinasi ini merupakan tempat wisata yang dibangun secara gotong-royong oleh warga sekitar. Di sini, terdapat sekitar 2 ribu tangkai bunga matahari di taman seluas 2.000 meter persegi. Dengan banyaknya bunga matahari tersebut akan menjadi lokasi yang sangat pas bagi kamu yang ingin berfoto.

Bumi Perkemahan Karang Kitri

Bagi kamu yang kerap dan suka kegiatan di alam bebas, tempat satu ini wajib dikunjungi. Bumi Perkemahan Karang Kitri ini biasanya sering digunakan untuk tempat berkemah para pelajar maupun mahasiswa. Tempat ini memiliki pemandangan alam yang indah dan juga asri.

Tempat yang buka setiap hari ini berlokasi di Jalan Desa Karang Mulya, Karang Mulya, Bojongmangu, Bekasi, Jawa Barat. Tempatnya yang luas dan jcocok untuk menenangkan diri dan juga bersantai.

Go! Wet Waterpark

Jika kamu sedang berada di daerah Grand Wisata Bekasi, maka Go! Wet Waterpark dapat menjadi wisata air yang bisa dikunjungi. Disini kamu akan merasakan pengalaman bermain air yang menyenangkan bersama dengan keluarga maupun sahabat. Pasalnya, banyak wahana seru yang tersedia di kawasan wisata ini.

Di sini, kamu bisa berselancar dengan ketinggian yang cukup tinggi. Uniknya lagi, terdapat wahana Go! Wet 5D Theater yang mana kamu bisa melihat film sembari terkena guyuran air yang akan membuat kamu menjadi basah.

Sirkus Waterplay

Sirkus waterplay termasuk tempat wisata yang berlokasi di Jalan Wibawa Mukti II, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Wahana air ini berbeda dengan yang lain lantaran mengambil tema sirkus. Tak jarang di malam hari sering di adakan berbagai pertunjukkan.

Di Sirkus Waterplay ini terdapat beberapa wahana permainan air seperti seluncuran, air tumpah dan lain-lain. Untuk harga tiketnya sendiri pada hari biasa Rp.30.000, hari libur atau minggu Rp40.000. Sirkus Waterplay ini buka Setiap Hari Jam 08.00 sampai 17.30 WIB.

Galaxy Tirtamas Club

Jika kamu ingin berenang dengan suasana yang lebih tenang, maka Galaxy Tirtamas Club bisa menjadi pilihan yang tepat. Pasalnya, banyak sekali fasilitas dan wahana yang tersedia di kolam renang ini. Ditambah pula dengan harganya yang cukup terjangkau akan memudahkan kamu untuk bersantai dan menikmati olahraga air ini dengan lebih nyaman.

Bahkan di sini juga tersedia kolam air mancur yang terdapat empat tiang batu besar yang dikelilingi oleh sebuah kolam. Tiang-tiang tersebut menyemburkan air yang akan menambah keseruan sensasi berenang di lokasi satu ini.

Demikianlah 24 tempat wisata yang wajib kamu kunjungi saat berkunjung di kota Bekasi. Semoga bermanfaat!