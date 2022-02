15 TEMPAT makan keluarga di Bekasi yang ada dalam artikel ini dapat menjadi referensi pilihan resto untuk anda kunjungi bersama keluarga. Restoran keluarga yang ada di kota Bekasi ada beragam, mulai dari resto tradisional hingga modern.

Bekasi merupakan sebuah kota yang letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Sehingga kota ini sering dikunjungi oleh banyak orang. Di Bekasi selain menawarkan beberapa tempat wisata, juga menyediakan berbagai wisata kuliner. Bagi anda yang ingin berwisata kuliner dengan keluarga, ada baiknya untuk mencari tempat yang nyaman dan luas.

Berikut 15 Tempat Makan Keluarga di Bekasi yang wajib anda kunjungi bersama keluarga.

15 Tempat Makan Keluarga di Bekasi

1. Rumah Ponyo

Rumah Ponyo berlokasi di Jl. Kemakmuran No.12, Bekasi Selatan menyediakan berbagai macam hidangan rumahan. Seperti ayam goreng, sayur kangkung, dan berbagai macam masakan lainnya.

2. Double U Steak by Chef Widhi

Resto yang satu ini berada di Grand Galaxy City Jl. Wijaya Kusuma A1 No. 183, Bekasi Selatan. Menyuguhkan berbagai hidangan steak daging dan salmon dengan tempat yang cozy cocok anda datangi bersama keluarga.

3. Shukaku

Shukaku berlokasi di Bekasi CBD, Summarecon Bekasi di Jl. Bulevar Ahmad Yani No.56A-B, Bekasi Utara. Resto dengan konsep all you can eat masakan Jepang ini dapat anda kunjungi dengan keluarga. Terdapat banyak menu yang bisa anda coba, mulai dari rebusan, bakaran, hingga gorengan.

4. Tom Sushi

Masih bertemakan masakan Jepang, anda dapat merasakan makan sushi dengan harga yang cukup affordable di Tom Sushi. Berlokasi di Grand Galaxy Park lantai ground Jl. Gand Galaxy Boulevard No.1, Bekasi Selatan.

5. Seribu Rasa

Resto Seribu Rasa cocok dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Menyajikan hidangan khas Indonesia yang tentunya akan cocok dilidah setiap orang. Seribu Rasa beralamat di Jl. Bulevar Timur Blok VA No. 25, Bekasi Utara.

6. Shaburi & Kintan Buffet

Bagi anda yang suka daging-dagingan dan juga seafood, cobalah untuk mampir ke Shaburi & Kintan Buffet. Resto ini berlokasi di Grand Metropolitan Bekasi, Lantai Upper Ground Jl. KH. Noer Ali, Bekasi Selatan, Bekasi.

7. Ono Steak

Seperti namanya, Ono Steak menyajikan berbagai macam hidangan berbahan dasar daging yang dibuat menjadi steak lezat. Disini anda dapat memesannya dengan sistem kiloan sehingga harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Ono Steak berlokasi di Jl. Raya Jatiwaringin No. 63, Pondok Gede, Bekasi.

8. Dookki

Bosan dengan masakan Jepang dan Western? Anda dapat mencoba pilihan baru di Dookki. Dookki menyediakan berbagai makanan Korea seperti topoki dan odeng. Dookii beralamat di Summarecon Mall Bekasi, Lantai 3, Food Temptation Jl. Ahmad Yani, Bekasi Utara, Bekasi.

9. Bandar Djakarta Bandar Djakarta menyajikan makanan berbahan dasar seafood dengan tempat yang cukup luas sehingga cocok dijadikan tempat makan-makan bersama keluarga. Lokasinya ada di La Terrazza Culinary Park, Bekasi. 10. Bakmi GM Memiliki masakan dengan bahan dasar mie, Bakmi GM cukup digemari oelah warga Bekasi. Mie dengan tekstur tipis dan kenyal menjadi salah satu daya pikat dari resto ini. Bakmi GM berlokasi di Mall Metropolitan 2, Lantai II, Bekasi Selatan. 11. Sushi Tei Sushi Tei merupakan salah satu resto sushi yang cukup terkenal di beberapa kota besar. Resto ini menyajikan berbagai macam sushi dengan cita rasa yang lezat. Sushi Tei Bekasi berada di Summarecon Mall Bekasi, Lantai2 Jl. Ahmad Yani, Bekasi Utara, Bekasi. 12. Bebek Goreng Hj. Slamet Kalau makanan yang satu ini sudah sangat terkenal. Bebek goreng asal Solo ini memiliki cita rasa yang sudah tidak diragukan lagi. Jika anda berminat untuk makan bebek bersama keluarga, anda bisa datang ke Jl. Major Mutmuin Hasibuan No.11, Margahyu, Bekasi. 13. Sop Janda Sop Janda merupakan akronim dari Jawa-Sunda. Makanan yang satu ini menyajikan berbagai menu sop yang wajib anda coba. Untuk menikmati makanan yang satu ini anda dapat datang ke alamat Jalan Raya Pekayon Nomor 11, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. 14. Imperial Kitchen & Dimsum Bagi anda pecinta dimsum wajib untuk mengunjungi resto yang satu ini. Menyediakan berbagai menu oriental yang tentunya memiliki cita rasa yang lezat. Imperial Kitchen & Dimsum berada di Lagoon Avenue Bekasi, Lantai Ground. 15. Miss Unicorn Resto kekinian dengan tema unicorn yang lucu dan imut cocok anda kunjungi dengan anak-anak anda. Disini juga menyediakan playground. Alamatnya ada di Jl. Raya Hankam Kav. 69, Jatisampurna, Bekasi. Demikian rekomendasi 15 Tempat Makan Keluarga di Bekasi.