SEPERTI yang mungkin sudah Anda perhatikan, saat ini bandara dan pesawat lebih ramai dari sebelumnya. Selama pandemi dan di tengah perjalanan liburan, Anda harus lebih tegas menjaga jarak dari orang lain di antrean kamar mandi, dan mencuci tangan setidaknya selama 20 detik.

Namun di ruang yang padat, seperti kursi pesawat, tidak ada yang tahu jenis kuman apa yang dapat berpindah. Dengan mengingat hal itu, para ahli telah menekankan bahwa tidak peduli berapa banyak Anda telah membersihkan area tersebut, ada satu hal yang harus Anda hindari terutama setelah menyentuh kursi.

Melansir dari laman Bestlife Online, berikut adalah beberapa hal terlarang yang sebaiknya tidak Anda lakukan saat duduk dan menyentuh kursi pesawat.

Jangan pernah menyentuh wajah setelah menyentuh kursi pesawat

Meskipun Anda tidak dapat memprediksi kuman apa yang mungkin bersentuhan dengan Anda di pesawat, Anda harus berusaha menjaga tempat duduk dan ruang Anda sebersih mungkin. Bahkan, sebelum duduk, Anda bisa membersihkan sandaran tangan sebagai tindakan pencegahan ekstra.

Tapi begitu Anda akhirnya merasa nyaman, ada satu tindakan pencegahan khusus yang harus Anda ambil selama penerbangan, terutama setelah Anda menyentuh kursi pesawat.

"Aturan praktis saya adalah saya tidak pernah meletakkan tangan saya di mulut atau di dekat wajah saya," kata pramugari Linda Ferguson kepada Reader's Digest tentang protokolnya di pesawat.

Jaga kebersihan tangan dan hindari menyentuh wajah

Saat mendisinfeksi permukaan yang keras selama penerbangan, ingatlah bahwa kursi Anda mungkin tidak perlu dibersihkan. Pada tahun 2020, Aaron Milstone, MD, ahli epidemiologi rumah sakit asosiasi di Rumah Sakit Johns Hopkins, mengatakan kepada The New York Times bahwa dengan kursi berlapis kain, menggunakan lap hanya menghasilkan kursi basah, yang pada dasarnya menyebabkan lebih banyak kuman menyebar.

"Tidak buruk untuk menyeka area di sekitar Anda, tetapi perlu diingat bahwa virus corona tidak akan melompat dari kursi dan masuk ke mulut Anda," jelasnya.

Penelitian menunjukkan bahwa kursi dekat jendela mungkin menjadi tempat teraman dari kuman

Penelitian terus menunjukkan betapa mudahnya kuman berpindah di pesawat. Dalam sebuah studi 2018 di Proceedings of the National Academy of Sciences, para peneliti mulai menemukan seberapa sering penumpang terpapar penyakit menular.

Peneliti Vicki Stover Hertzberg dan timnya terbang dengan 10 penerbangan lintas benua, dengan masing-masing penerbangan berdurasi sekitar tiga hingga lima jam. Tim kemudian mengumpulkan 229 sampel lingkungan dari udara dan permukaan di pesawat. Beberapa pergerakan yang didokumentasikan di setiap penerbangan termasuk jika penumpang tidak pernah meninggalkan kursi mereka atau jika mereka bangun dua kali atau lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpang yang duduk di kursi dekat jendela memiliki kontak paling sedikit dengan siapa pun di penerbangan yang berpotensi sakit. Namun, dibandingkan dengan mereka yang duduk di kursi tengah atau lorong, penumpang di kursi dekat jendela juga paling sedikit bergerak. "Pesan tempat duduk dekat jendela, cobalah untuk tidak bergerak selama penerbangan, tetap terhidrasi, dan jauhkan tangan Anda dari wajah Anda," kata Hertzberg kepada NYT. Ada banyak aturan perjalanan yang harus diingat demi kesehatan Anda Menyentuh wajah Anda bukan satu-satunya aturan perjalanan yang perlu dipertimbangkan, terutama selama pandemi. Saat berbicara dengan Klinik Cleveland, dokter paru dan perawatan kritis Joseph Khabbaza, MD, mengungkapkan beberapa hal yang perlu dipikirkan saat melakukan perjalanan. Dia mencatat bahwa Anda harus mengingat seberapa banyak COVID-19 menyebar di tujuan perjalanan Anda, seberapa banyak penyakit itu menyebar di komunitas Anda, dan jika Anda tinggal dengan seseorang yang berisiko tinggi terkena COVID-19. "Selama kita menerapkan tindakan pencegahan sehari-hari untuk perjalanan kita, risikonya dapat diminimalkan secara signifikan," jelasnya.