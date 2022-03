QUALITY time dengan menonton film bersama keluarga merupakan salah satu aktivitas yang menyenangkan. Walaupun terkadang membuat lupa waktu, menonton film ternyata memberikan banyak manfaat dan pengaruh besar bagi kehidupan sosial seseorang.

Tayangan dengan genre dan judul yang berbeda-beda, tentu akan memberikan pelajaran yang berbeda pula bagi penontonnya. Di era digital ini Anda dapat memilih tontonan melalui platform OTT (Over-The-Top) dengan berbagai genre seperti drama, romance, action, horor, hingga film-film yang mengangkat kebudayaan lokal/daerah.

Banyak sekali film yang menampilkan latar belakang pemandangan alam ataupun lokasi wisata yang eksotis di beberapa daerah di Indonesia. Suguhan kekayaan alam yang indah tentu bisa menjadi obat pelepas rindu bagi Anda yang ingin kembali traveling di masa pandemi ini.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa rekomendasi film yang menampilkan pemandangan alam Indonesia dan berlatar Pulau Sumatera:

1. Me vs Mami

Me vs Mami adalah sebuah film travel comedy yang mengangkat kisah seorang ibu dan anak perempuannya. Syuting film garapan Ody C. Harahap alias Ocay ini sebagian besar dilakukan di Padang, Sumatera Barat. Tak hanya budaya lokal yang diangkat, film juga menampilkan beragam titik lokasi wisata yang tidak kalah menarik.

2. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk

Film garapan sutradara Sunil Soraya ini berlatar tahun 1930-an. Menceritakan tentang Zainudin, pria kelahiran Makassar yang berlayar menuju kampung ayahnya di Batipuh, Padang Panjang, Sumatera Barat. Alur cerita membawa Zainudin bertemu sosok Hayati yang memiliki darah Minang, dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Tetapi cinta mereka kandas karena ditentang oleh ninik mamak (pemimpin adat Minangkabau) yang memegang teguh adat istiadat.

Beberapa lokasi syuting film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck di Sumatera Barat di antaranya adalah Tarusan Kamang (Kabupaten Agam), Bukik Ambacang (Kota Bukittinggi), Kubu Rajo (Lima Kaum, Batusangkar), Jorong Lubuak Bauk (Nagari Batipuah Baruah, Tanah Datar), Nagari Kumango (Tanah Datar).

3. Laskar Pelangi

Film yang sarat akan motivasi ini berlatar belakang di sebuah Kampung Melayu di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Diadaptasi dari Novel karya Andrea Hirata, Laskar Pelangi menceritakan kisah dua orang guru, yaitu Muslimah dan Harfan yang tidak pernah lelah memberikan semangat bagi murid-muridnya untuk bersekolah. Tidak hanya cerita mengenai perjuangan dan motivasi saja, Anda yang menikmati film ini pasti terhipnotis oleh pemandangan eksotis Pulau Belitung. Maka dari itu, film ini menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa.

Jika penasaran, Anda dapat datang mengunjungi Pantai Tanjung Tinggi yang juga merupakan salah satu lokasi syuting film Laskar Pelangi. Pantai ini terletak di sebelah utara Belitung. Pantai yang memiliki pasir putih, air laut jernih, dan batu granit super besar menjadi ciri khas dan tanda pengenal dari pantai ini.

