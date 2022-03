DISNEY telah meluncurkan salah satu produknya yang paling ambisius untuk para penggemar Star Wars yang fanatik, sebuah penginapan dengan pengalaman sensasi Star Wars yang mewah.

Star Wars Disney: Galactic Starcruiser hotel, akhir-akhir ini dikecam karena harganya terlalu mahal, dilaporkan menawarkan suite mewah.

Melansir News.com.au, untuk menginap di hotel Star Wars, sebuah keluarga yang terdiri dari empat orang dikenakan biaya sekitar USD6000 atau sekira Rp80 jutaan untuk dua malam, sudah termasuk penginapan, makan, dan hiburan.

Namun, mereka yang mencari kamar yang lebih luas maka bisa dikenakan tarif mencapai USD20.000.

Meskipun dibangun di daratan, harga penginapannya mirip dengan model kapal pesiar Disney di laut. Yakni harga bundel untuk perjalanan beberapa hari, termasuk hiburan, makanan, dan minuman.

Dalam beberapa bulan terakhir, ada reaksi keras dari penggemar Disney World atas harga yang melambung tinggi menjelang pembukaan hotel pada 1 Maret.

Desember lalu, Disney menghapus video promosi dari Twitter dan YouTube, setelah penggemar mengecam penginapan itu sebagai di bawah standar dan terlalu mahal.

"Pelatihan lightsaber terlihat sama menariknya dengan tes ketenangan di pinggir jalan," komentar seorang pengamat Disney di YouTube.

"Itu terlalu mahal," kata yang lain.

The New York Times, yang baru-baru ini mendapatkan pratinjau hotel, memaparkan beberapa biaya tambahan mengerikan yang diharapkan para tamu untuk membayar di luar biaya pengalaman dasar.

Menginap di hotel tidak termasuk alkohol, yang harganya sekitar USD13 untuk bir, USD11 dan lebih tinggi untuk anggur, serta USD23 untuk minuman khusus, atau hiburan bertema Star Wars lainnya.

Misalnya, biaya minimal USD99 untuk menyewa seorang fotografer atau jika kamu ingin duduk di kepala meja kapten di ruang makan Starcruiser's Crown of Corellia, kamu harus mengeluarkan biaya tambahan sebanyak USD30.

Bagi kamu yang ingin benar-benar mendalami karakter, tersedia tim tata rias dan rambut di tempat, serta toko suvenir yang penuh dengan kostum. Hotel ini disebut sebagai pengalaman imersif oleh Disney, karena itu harganya tinggi.

Kamu tidak hanya memesan kamar untuk malam itu, tetapi juga naik kapal luar angkasa berusia 275 tahun yang dijuluki "Halcyon" dan melakukan perjalanan ke planet Star Wars dan kembali lagi. Semua perjalanan adalah selama dua malam, dan tamu menginap di salah satu dari 100 kabin.

Sementara kabin yang sangat mahal tidak memiliki jendela, para tamu malah akan mendapatkan pemandangan layar yang memutar video bintang, planet, dan hujan asteroid.

Mirip dengan pengalaman teater yang mendalam seperti produksi populer New York Sleep No More, karakter berinteraksi dengan tamu selama perjalanan mereka.

Menurut The Times, seorang tamu mungkin diminta untuk menyampaikan pesan rahasia atau dikirim ke ruang mesin untuk membantu memperbaiki katup bahan bakar.

Dalam sebuah kelompok, para tamu diundang untuk berpartisipasi dalam pelatihan lightsaber atau menggagalkan serangan Imperial dengan mengambil kendali jembatan. Menginap selama dua malam juga termasuk kunjungan ke Galaxy's Edge, taman hiburan Star Wars, dan pertunjukan klub makan malam dengan akting cemerlang dari karakter populer seperti Yoda.

Meskipun banyak yang mengeluh karena harga hotel, sejauh di bulan Maret, April, dan sebagian besar Juni telah terjual habis.

"Orang-orang harus menjaga kami dengan standar setinggi mungkin," ujar Josh D'Amaro, ketua Disney Parks, Experiences and Products."

"Saya juga tahu apa yang menunggu di dalam, bahwa para imajinasi kami telah menciptakan tingkat kejutan dan kegembiraan yang sama sekali berbeda."

Hotel ini sendiri dibangun di Area Resor Epcot di Walt Disney World Resort Florida, Amerika Serikat (AS). Hotel baru akan dibuka pada musim semi 2022 mendatang.