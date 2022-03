KARENA populasi terus bertambah dan perubahan iklim membuat sebagian besar lahan yang dulu subur di seluruh dunia menjadi tidak berguna, kita perlu memastikan pasokan pangan global yang berkelanjutan. Bagian dari ini adalah mengakui dan mengurangi jumlah besar makanan yang kita buang.

Limbah makanan adalah masalah yang menyebar di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara maju. Saat ini, lebih dari 800 juta orang menderita kekurangan gizi parah, pemikiran yang mengejutkan ketika sepertiga dari semua makanan yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia terbuang atau hilang.

Selanjutnya, jika kehilangan pangan adalah sebuah negara, itu akan menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga, di belakang China dan AS. Limbah makanan berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, ketahanan pangan dan gizi. Berhasil menangani masalah ini tetap menjadi tantangan besar untuk tahun-tahun mendatang.

Earth.Org telah mengumpulkan daftar 15 negara yang paling banyak membuang makanan. Penting untuk dicatat bahwa statistik ini dalam per kapita yang mengukur rata-rata sisa makanan per orang. Diambil dari Statista.com dan data terbaru dari 2017.

Berikut negara paling banyak membuang makanan berdasarkan urutan dari data Statista.com :

Australia (membuang hampir 400 kg sampah makanan)

Amerika Serikat (membuang 300 kg sampah makanan)

Turki

Spanyol

Jepang

Jerman

Meksiko





Italia

Maroko

Portugal

Jordania

Kanada

Tunisia

Prancis

Korea Selatan.

Sebagai gambaran, jumlah makanan yang terbuang di Australia dan AS, penduduk Yunani dan China membuang sekitar 44 kg makanan per kapita setiap tahun, dibandingkan dengan Australia dan AS masing-masing sebesar 361 dan 278 kg per tahun.

Namun secara keseluruhan, AS sebenarnya menghasilkan lebih banyak limbah makanan daripada gabungan Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Swedia.

Buah-buahan dan sayuran segar adalah makanan yang paling sering dibuang. Rumah tinggal adalah salah satu penghasil sampah makanan terbesar, namun masalahnya perlu dilihat di setiap mata rantai pasokan, dari produsen, pengolah, pengecer, hingga konsumen. Di negara berkembang, 40% kerugian terjadi pada tahap pasca panen dan pengolahan, sedangkan di negara maju, lebih dari 40% kerugian terjadi di tingkat ritel dan konsumen. Di tingkat ritel, sejumlah besar makanan terbuang karena standar kualitas yang terlalu menekankan penampilan bahkan, setengah dari semua produk dibuang di AS karena dianggap terlalu “jelek” untuk dimakan; ini berjumlah 60 juta ton buah-buahan dan sayuran. Makanan yang saat ini terbuang di Eropa dapat memberi makan 200 juta orang, di Amerika Latin 300 juta orang dan di Afrika 300 juta orang. Pemikiran serius lainnya adalah bahwa pada pertengahan abad ini, populasi dunia akan mencapai 9 miliar orang. Pada saat itu, produksi pangan harus ditingkatkan hingga 70% untuk memenuhi permintaan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengurangi jumlah makanan yang terbuang di seluruh dunia; kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan krisis kemanusiaan yang tidak terlihat sebelumnya dalam skala ini.