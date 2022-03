SERINGKALI penumpang pesawat mendengar himbauan agar tak pergi ke toilet sebelum pesawat take off alias lepas landas.

Hal ini rupanya terdapat alasannya loh.

Melansir The Sun, Caroline Mercedes seorang pramugari memaparkan, penggunaan toilet sebelum pesawat take off bisa memperlambat proses boarding penumpang pesawat.

"Selalu ada antrean orang di belakang saat boarding yang membuat prosesnya lebih lambat," kata Mercedes.

Lebih lanjut, ia menilai, bukan ide yang bijaksana untuk menggunakan kamar mandi setelah pesawat lepas landas.

Hanya saja, pendapat berbeda dikemukakan pramugari lainnya. Penumpang diizinkan ke toilet sebelum take off dalam kondisi tertentu.

"Tidak apa-apa untuk pergi ke kamar kecil sebelum lepas landas. Tetapi ketika Anda melihat pramugari melakukan demonstrasi keselamatan, Anda harus tetap duduk dan menunggu sampai tanda sabuk pengaman dimatikan."

"Ketika penumpang pergi ke toilet saat demonstrasi keselamatan, kami harus berhenti, menunggu, dan mulai dari awal ketika penumpang kembali ke tempat duduk mereka," imbuhnya.

Lantas, kapan waktu terbaik untuk ke toilet? Jawabannya yakni ketika sabuk kenakan pengaman dimatikan. Hal itu juga diungkapkan oleh pramugari, Erika Roth. Jika tidak, momen terbaik berikutnya adalah sebelum layanan makan dan minuman diberikan. Erika menjelaskan, banyak orang yang tetap diam di tempat duduknya alih-alih untuk menunggu makanan atau minuman gratis yang akan disajikan pramugari.