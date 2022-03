KAPAL pesiar terbesar di dunia, Wonder of The Seas kembali berlayar mulai Jumat 4 Maret 2022 lalu. Kapal ini berlayar setelah 3 tahun masa konstruksi.

Royal Caribbean Cruises Ltd merupakan perusahaan yang menginisiasi kapal mewah ini.

Kapal terbaru di kelas Oasis Royal Caribbean ini diklaim menjadi yang terbesar di dunia dengan panjang 362 meter dan lebar 64 meter.

Beratnya mencapai 236.857 gross ton, mengalahkan kapal saudaranya Symphony of the Seas yang mencapai lebih dari 8.700 gross ton. Wonder of the Seas memiliki 18 dek yang mampu menampung hampir 7 ribu tamu pada kapasitas penuh.

“Seiring dengan membawa kapal Oasis Class yang revolusioner ke tingkat keajaiban, inovasi, dan petualangan baru, Wonder menyiapkan panggung untuk liburan musim semi dan musim panas yang ditunggu-tunggu oleh keluarga dan semua pelancong di tahun baru,” kata Presiden Royal Caribbean Michael Bayley, dikutip dari The Street.

Menurut Bayley, Wonder of the Seas menjadi kapal terbaru yang inovatif dengan berbagai fasilitas yang disediakan mencakup hiburan, area makan, hingga kehidupan malam. Kapal baru ini juga menawarkan sejumlah pengalaman, termasuk memiliki satu-satunya lingkungan suite Royal Caribbean. Area baru ini berisi kolam renang, restoran Coastal Kitchen, dan area tempat berjemur khusus untuk penumpang suite. Kapal Wonder juga menawarkan konsep restoran baru, Mason Jar, dengan makanan khas Amerika Selatan seperti biskuit dan ayam goreng serta menu minuman khusus, untuk makan siang, makan malam, dan makan malam. Wonder of the Seas dilengkapi dengan Wonder Playscape, area bermain luar ruangan yang interaktif; Ultimate Abyss, seluncuran tertinggi di laut; simulator selancar FlowRider; dinding panjat tebing; dan lingkungan Central Park yang dipagari dengan lebih dari 20.000 tanaman asli. Kapal Wonder of the Seas juga menawarkan musik country di Mason Jar, pertunjukan langsung, karaoke di Music Hall, hingga band yang memainkan musik Bolero. Wonder of the Seas dibangun di galangan kapal Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, Prancis. Setelah berlayar ke Karibia, kapal pesiar ini juga akan berlayar ke Mediterania Barat dari Barcelona dan Roma pada Mei.