WISATA glamping atau glamour camping sedang marak belakangan ini. Tak sedikit wisatawan yang ingin mencoba untuk merasakan sensasi bermalam di sebuah tenda dengan fasilitas yang lebih lengkap.

Karenanya, wisata berjenis glamping ini terus berkembang.

Jika Anda juga ingin merasakan sensasi bermalam dengan glamping, berikut 5 rekomendasi tempat glamping di Bogor yang bertarif di bawah Rp1 juta dilansir dari laman Go Travelly:

Curug Nangka Green Glamping

Sesuai dengan namanya, glamour camping yang satu ini memiliki lokasi yang cukup dekat dengan Curug Nangka. Pemandangan yang indah serta udara yang sejuk akan Anda rasakan saat datang ke Curug Nangka Green Glamping.

Untuk menginap disana, Anda perlu menyiapkan biaya sekitar Rp550 ribu per malam. Lokasi Curug Nangka Green Glamping berada di daerah Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Bogor, Jawa Barat.

Glamping Gunung Pancar

Tempat glamping di Bogor selanjutnya adalah Glamping Gunung Pancar. Glamour camping yang satu ini cocok untuk Anda kunjungi bersama sahabat atau keluarga. Indahnya pemandangan yang ditawarkan oleh Glamping Gunung Pancar membuat Anda betah berlama-lama disana.

Glamping Gunung Pancar mematok harga mulai dari Rp355 ribu per malam. Glamping seru ini beralamat di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.

The Carpenter Outdoor

Saat mencari tempat seru untuk berlibur sekaligus bermalam, The Carpenter Outdoor menjadi tempat yang tepat untuk Anda kunjungi. Glamour camping di The Carpenter Outdoor menawarkan desain tenda yang unik dan area sekitar yang indah.

Adanya hammock dan spot foto lainnya menjadikan lokasi The Carpenter Outdoor sangat instagramable. The Carpenter Outdoor berlokasi di Jalan Tegal Luhur, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Untuk menginap di sana, Anda perlu menyiapkan biaya sekitar Rp355 ribu per malam.

Gunung Geulis Campsite

Bogor memiliki Gunung Geulis Campsite. Glamour camping dengan pemandangan indah dan desain penginapan yang unik ini bisa Anda jumpai di Jalan Raya Pasir Angin, Kecamatan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Gunung Geulis Campsite berada di ketinggian 680 mdpl, udara yang sejuk akan menyambut kedatangan Anda.

Untuk menginap di Gunung Geulis Campsite, Anda perlu menyiapkan biaya sekitar Rp580 ribu per malam. Gunung Geulis Campsite cocok dikunjungi bersama keluarga. Berbagai permainan seru hingga playground tersedia disana.

The Highland Park Resort

The Highland Park Resort juga menawarkan pemandangan yang sangat mengagumkan. Bentuk tenda yang unik serta warnanya yang beragam sangat memanjakan mata. The Highland Park Resort menawarkan 2 pilihan penginapan yakni di tenda barak atau tenda pribadi.

Untuk menginap di The Highland Park Resort, Anda perlu menyiapkan biaya sekitar Rp1 juta per malam. The Highland Park Resort berada di daerah Kecamatan Tamansari, Bogor, Jawa Barat.

Indahnya pemandangan dan lengkapnya fasilitas penginapan menjadikan The Highland Park Resort sebagai pilihan tepat saat mencari lokasi glamping di Bogor. The Highland Park Resort juga dilengkapi dengan berbagai permainan seperti flying fox, memanah, dan lain-lain.