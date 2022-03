Â

INGIN mencoba wisata kuliner di Bekasi? kamu patut coba beberapa tempat makan di Bekasi yang kekinian nih.

Tempat makan ini menawarkan beragam menu dan cukup ramah dikantong loh.

Berikut daftar 23 tempat makan di Bekasi yang kekinian:

Warkop Cinta

Buat Anda yang ingin hangout bareng teman-teman bisa sambangi Warkop Cinta di Jalan Raya Simpangan, Nomor 299, Bekasi.

Anda bisa ngopi diiringi pertunjukan live music. Tak ketinggalan, kalau ada event besar, pengelola juga menyediakan fasilitas nonton bareng alias nobar. Bukan cuma kopi, Anda dapat menikmati sajan lainnya seperti roti bakar, mie goreng, mie rebus dan varian lainnya di sini lho.

Soal harga jangan diragukan, dimulai dari Rp5 ribu hingga Rp 20 ribu. Jadi tidak terlalu menguras kantong untuk dapat menikmati menu di Warkop Cinta ini.

Kedai Tuan

Suasana sejuk nan asri bisa kamu dapatkan di Kedai Tuan. Sajian mie yamin dan roti panggang menjadi andalan tempat makan ini. Kedai Tuan berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 31, Kayu Ringin, Bekasi Selatan.

Harga makanan dan minuman di sini berkisar dari Rp17 ribu sampai Rp95 ribu. Tempat yang luas membuat tempat ini cocok untuk kumpul bersama keluarga.

Baso Aci Kalimanjaro

Baso Aci Kalimanjaro merupakan salah satu kedai bakso yang digemari warga Bekasi. Hidangan bakso aci yang ditambah dengan pilus dan perasan jeruk nipis bikin lidah Anda bergoyang.

Baso Aci Kalimanjaro berada di Jalan Bintara No 12 D, Bekasi Barat. Buat Anda yang mau berkunjung ke sini, harus datang lebih awal. Karena tempat ini selalu ramai pengunjung.

Restoran Raja Sunda

Ingin makan siang dengan suasana pedesaan? Anda bisa mampir ke Rumah Makan Raja Sunda. Restoran ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM. 34, Nomor 1, Bekasi Barat. Hidangan spesial di Raja Sunda yakni dara goreng, nasi timbel, tahu tempe, ikan asin dan lalapan.

Tempatnya luas, terdapat saung yang memperkuat kesan pedesaan. Harga dimulai Rp28 ribu sampai Rp43 ribu.

Bebek Goreng H. Slamet Bekasi

Rumah makan Bebek Goreng H. Slamet Bekasi berada di Jalan Major Mutmuin Hasibun, Nomor 11, Margahayu, Bekasi Timur. Hidangan bebek dan menu khas Solo siap Anda coba.

Aroma bebek gorengnya mulai terasa saat Anda baru tiba. Sambal dan lalapan merupakan perpaduan khas yang membangkitkan selera.

Mujigae

23 Tempat Makan di Bekasi yang kekinian selanjutnya yakni Mujiage. Beraneka menu ala negeri gingseng yang disajikan yaitu bibimbap, bibimyun, ramyeon, cheese kimchi fried rice, topokki dan masih banyak pilihan menu lain termasuk dessert.

Restoran yang memiliki arti pelangi ini terletak di Blok M Summarecon Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani. Harga sajian di sini dimulai dari Rp 57 ribu sampai Rp 147 ribu.

The Duck King

Bagi Anda pecinta kuliner oriental, tak lengkap rasanya jika belum pernah mengunjungi Restoran The Duck King. Menu spesial lainnya yakni sup burung dara, peking duck, steamed fish dan sapo tahu.

The Duck King terletak di Summarecon Mall, Jalan Boulevard Ahmad Yani

Bamboo Dimsum

Buat penggemar dimsum, bisa sambangi Bamboo Dimsum di Jalan KH. Noer Ali, Mall Metropolitan, Nomor 27, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Di sini tersedia berbagai macam menu seperti siomay, batagor dan juga aneka dimsum.

Buat menikmati menu kukusan ini Anda hanya perlu mengeluarkan uang mulai dari Rp 16 ribu. Tempat yang nyaman dan kekinian membuat Anda betah berlama-lama di sini.

Hanamasa

Restoran yang menyajikan hidangan asal Jepang berada di alan Raya Achmad Yani Mall Metropolitan Lantai III, Bekasi Selatan. Hanamasa menyajian masakan khas Jepang seperti yakiniku, shabu-shabu dan bermacam menu lobster.

Di sini menggunakan konsep all you can eat. Ada dua cara mengolah bahan-bahan yakni direbus atau dengan cara dibakar.

Bebek Kaleyo Kalimalang

Di restoran ini Anda dapat menikmati hidangan serba bebek. Baik bebek goreng biasa, bebek peking dan juga bebek muda. Juru masak di sini berpengalaman, sehingga sajiannya tidak bau amis dan terasa nikmat.

Menu yang disajikan di tempat makan Bekasi Bebek Kaleyo Kalimalang yaitu bebek cabe ijo, bebek kremes dan bebek bakar. Tak hanya sajian bebeknya yang nendang, sambal pendamping juga bercita rasa pedas khas makin bikin perpaduan rasa sempurna.

Bebek Kaleyo terletak di Jalan Raya Kalimalang Kompleks Ruko Duta Permai Blok B1/7-8, Bekasi Timur. Harga mulai dari Rp18ribu sampai Rp70 ribu.

Matsuriya

Matsuriya salah satu restoran Jepang yang ada di Kota Bekasi menawarkan aneka menu khas Negeri Sakura. Makanan favorit di sini yaitu Teriyaki Ayam dan Kaizen.

Matsuriya terletak di Jalan Kemang Boulevard Kav. 05 B. harga dimulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu.

Bakmi GM Metropolitan Mall

Bakmi GM Metropolitan Mall memiliki menu yang menjadi incaran para pecinta kuliner, antara lain; Bakmi Ayam Saus Thai, Bakmi Special GM, Bakmi Sapi Cah Cabai, Nasi Ayam Saus Thai, Nasi Ayam Cah Cabai, Yi Fu Mie dan hidangan lainnya.

Harga menu yang ada di sini berkisar dari Rp 15 ribu sampai Rp 47 ribu. Anda bisa datang ke Mall Metropolitan 2, Lantai II, Bekasi Selatan.

Sushi Tei

Sushi Tei salah satu restoran ala Jepang yang ada di Kota Bekasi. Memiliki menu andalan sushi. Tapi Anda juga bisa mencoba aneka hidangan lainnya hidangan aburi salmon belly, onigiri yakiniku dan salmon crispy aburi.

Sushi Tei berada di Jalan Boulevard Ahmad Yani Blok M, Summarecon Mall Bekasi Ground Floor DW-125 GF 142. Harga makanan di Suhsi Tei mulai Rp100ribu sampai Rp250 ribu.

Bandar Djakarta

Bandar Djakarta merupakan tempat favorit para pecinta seafood. Di restoran ini pengunjung akan disuguhkan sensasi unik dan segar di setiap santapannya. Puluhan jenis ikan yang tersedia dengan kualitas tinggi dan fresh mulai dari ikan kerapu, kakap putih, bawal, kepiting super king jantan dan masih banyak lagi.

Selain restoran,pengelola Bandar Djakarta juga menyediakan fasilitas pemesanan untuk wedding, ulang tahun dan meeting di wilayah sekitar Bekasi. Anda bisa sambangi Summarecon Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani untuk dapat menikmati hidangan laut khas Bandar Jakarta.

Lesehan Lala Medan Satria

Sesuai namanya, tempat ini menyiapkan sejumlah saung lesehan. Aneka menu seperti gurame bakar bumbu pecak, bawal bakar bumbu pecak, patin goreng bumbu asem manis, sampai sayur pucung gabus khas Betawi, bikin Anda ketagihan untuk datang lagi ke sini.

Lesehan Lala Medan Satria terletak di Jalan Pangeran Jayakarta No.5, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria. Harga mulai dari Rp5 ribu hingga Rp50 ribu.

Sop Janda Bu Darmi

Sop Janda Bu Darmi memiliki menu andalan yang cukup terkenal yakni Sop Janda yang berisi Iga lembut kuah kaldu gurih yang sangat pedas.

Uniknya, ada tiga level sop yang tersedia, yaitu tidak pedas, pedas dan super pedas. Berani coba sop unik ini ketika bertandang ke Bekasi?

Omah Kuliner

Omah Kuliner punya menu andalan yang cukup lengkap. Halaman yang luas, pertunjukan music live dan pilihan tempat makan indoor ataupun outdoor membuat Anda nyaman berwisata kuliner di tempat ini.

Omah Kuliner terletak di Jalan Rawa Dolar Nomor 76, Jatisampurna. Anda cukup merogoh kocek mulai dari Rp15 ribu -Rp50 ribu.

Kedai Kopi Tjan

Kedai kopi memiliki menu andalan aneka kopi-kopian. Kedai Kopi Tjan jadi spot yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman. Uniknya, tidak cuma punya sajian kopi, ada juga menu nasi liwet yang jadi favorit.

Alamat kedai Kopi Tjan di Ruko Asia Tropis Blok AT 17 No 41. Harga nya cukup terjangkau mulai dari Rp 15 ribu sampai Rp35 ribu.

Gudang Rottie

Anda pecinta aneka roti? Bisa melipir ke gudang Rottie. Terletak di Rukan Villa Jatibening Tol, Jalan Caman Raya, Gudang Rottie. Harga mulai Rp15 ribu sampai Rp25 ribu.

Aneka kreasi roti mulai dari roti tawar sampai berbagai jenis sajian pastry modern seperti Croissant. Di sini juga menyediakan jajanan lokal seperti risoles, lemper, pastel, kue talam, klepon dan masih banyak lagi.

Kari Umbi

Restoran ini menyajikan hidangan ala rumahan. Aneka menu seperti mie tek-tek, nasi timbel, bandeng kuah asam, hingga bakso bisa Anda temui di sini

Alamat Kari Umbi di Mal Metropolitan, Lt.2, Jl. Jend. Ahmad Yani, RT.008/RW.002, Pekayon Jaya. harga cukup terjangkau mulai dari Rp 30 ribu.

Igloo Ice Cream

Es krim lezat dengan berbagai ukuran rasa dan topping membuat Igloo tak pernah sepi pengunjung. Ada menu mix ice cream bisa coklat, vanila, dan lain-lain.

Bakso Kemon

Bakso Kemon menyajikan hidangan bakso yang enak tiada tara. Di sini Anda dapat mencicipi aneka bakso seperti bakso gunung, bakso urat, bakso keju, bakso isi cabe dan masih banyak lagi. Kelembutan tekstur daging bakso, dipadu dengan gurihnya kuah kaldu pasti akan memuaskan acara santap siang kamu hari ini.

Bakso Kemon berada di Jalan Pulo Sirih Utama FE Nomor 333 Boulevard Grand Galaxy City, Bekasi. Untuk harga mulai dari Rp15ribu sampai Rp50 ribu.

Out The Box

Kafe ini jadi trending di kalangan anak nongkrong Bekasi. Karena punya konsep modern yang enak dan nyaman buat kumpul bareng teman dan juga keluarga.

Berbagai sajian kuliner seperti bakso, Taiwan Street Snack, cumi panggang goreng dan aneka minuman mulai dari kopi sampai mocktail juga siap kamu pesan di Out The Box.