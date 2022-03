BAKSO tak dipungkiri merupakan salah satu makanan yang sangat populer di Indonesia, bahkan sudah menjadi bagian dari kuliner khas Nusantara. Cita rasa makanan berkuah satu ini ternyata membuat Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Penny Williams jatuh hati.

Penny mengatakan, ia mulai menyukai bakso saat belajar di Indonesia dalam pertukaran pelajar selama bertahun-tahun. Kemudian salah satu hidangan yang disajikan untuknya ada bakso sapi, dan juga sebagai jajanan yang mudah ditemui di pinggir jalan di banyak tempat.

"Kelas 2 SMA, saya selalu pergi ke Pasar Baru makan bakso tenis," katanya saat dalam acara The Great Steak Escape di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Selain bakso, Penny juga menyukai hidangan khas Indonesia lainnya yang berasal dari bagian tubuh sapi, yaitu SOP buntut dan sate.

(Foto: Ist)

Menurutnya, menu-menu Indonesia pun terbukti bisa diracik dengan menggunakan daging sapi dari kampung halamannya.

Penny menambahkan, daging sapi dan domba Australia berkualitas tinggi, aman disantap dan sudah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sesuai dengan persyaratan halal di Indonesia.

Sementara itu, Business Development Manager Meat & Livestock Australia (MLA) Indonesia, Christian Haryanto mengatakan, pihaknya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi berbagai potongan daging sapi Australia di luar potongan yang sudah popular, seperti Sirloin dan Tenderloin karena masih banyak potongan daging yang enak yang masih kurang diketahui.

"Sebenarnya tidak kalah enaknya. Kami berharap bisa memberikan pengetahuan baru kepada konsumen tentang potongan daging yang berbeda dan dapat menjadikan hari-hari para pencinta kuliner menjadi luar biasa dan penuh kesenangan saat mengkonsumsi daging berkualitas," tuturnya.

The Great Steak Escape, sesuai dengan namanya, memberikan pengalaman bersantap yang mendunia melalui restoran mitra dan menu yang dipilih dengan cermat.

Sepanjang bulan Maret, pengunjung dapat mencoba hidangan daging sapi dari berbagi masakan mulai dari Wagyu Paella, Tipical Spanish Rice; Wagyu Rump Bites with Truffle Vinaigrette and Garlic Chips; Australian Picanha & Prime Top Sirloin in Brazillian BBQ style; hingga hidangan Jepang, Chuck Eye Roll Yakiniku, antara lain (silakan merujuk pada lembar fakta media untuk daftar lengkap restoran yang berpartisipasi).