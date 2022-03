PASANGAN suami istri asal New Jersey, Michael Spressler dan Maria mengalami kejadian menguntungkan. Mereka menemukan mutiara bernilai ribuan dolar AS atau setara puluhan juta rupiah saat sedang memakan kerang.

Melansir Mirror, hal ini berawal ketika Maria dan Michael memesan kerang di restoran favorit yakni The Lobster House, Cape May, New Jersey, Amerika Serikat untuk merayakan hari jadi mereka yang ke-34.

Lalu, mereka memakan hidangan kerang yang sudah dipesan sebagai makanan pembuka.

Tiba-tiba saat sudah menyantap kerang yang ke-12, Michael merasakan kejanggalan pada kerang tersebut.

Meski merasa sedikit janggal, Michael tetap melanjutkan memakan kerangnya itu. Sampai suatu ketika, ia mulai menyadari ada sesuatu di mulutnya.

"Saya benar-benar mengira salah satu gigi saya patah," ujarnya.

Usut punya usut, itu bukanlah patahan gigi Michael, melainkan sebuah mutiara yang ia makan dari kerang-kerang itu. "Dia (Michael) sudah makan lusinan kerang, dan kami belum pernah menemukan hal yang seperti itu, jadi itu cukup mengasyikkan," papar Maria. Lebih lanjut, Maria memaparkan, mutiara itu berukuran 8,8 milimeter merupakan jenis yang sangat langka, harganya ditaksir bisa sampai ribuan dolar atau puluhan juta rupiah. Meski demikian, mereka tak langsung menjualnya. Maria menyatakan, ingin menjadikan mutiara itu sebagai kenang-kenangan dengan mengubahnya menjadi perhiasan. "Ini adalah kenangan indah hari itu dan apa yang kita miliki sangat istimewa, saya ingin membuatnya menjadi perhiasan yang bagus," ujar Maria. Adapun, pihak restoran telah menanggapi dan memberi penjelasan atas beberapa kesalahpahaman publik yang menganggap bahwa mutiara temuan Maria dan Michael hanyalah mutiara yang berasal dari tiram. Pihak restoran menjelaskan bahwa keduanya (tiram dan kerang) memang menghasilkan mutiara.