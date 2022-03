JAKARTA -Â World Health Organization menyebutkan bahwa sekitar 736 juta wanita atau setara dengan sepertiga perempuan di dunia pernah menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual.

Data tersebut didapatkan WHO dari hasil analisa survei di 161 negara, antara tahun 2000 hingga 2018.

Riset WHO tersebut juga menyebutkan bahwa kekerasan pelecehan seksual menjadi yang paling banyak dilaporkan. Sebanyak 6% perempuan diserang oleh pria yang bukan suami atau pasangan mereka.

Tentu jika melihat data tersebut, kesimpulan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi perempuan bisa dicetuskan. Namun, itu tidak bisa dipukul rata. Sebab, ada beberapa negara yang aman untuk perempuan.

Negara-negara ini memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, jadi disinyalir ramah bagi perempuan, baik sebagai destinasi solo traveling maupun tempat tinggal. Negara mana saja itu? Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftarnya.

 Finlandia

Selain disebut sebagai negara paling bahagia di dunia, Finlandia juga aman bagi perempuan. Laporan yang dibuat oleh Forum Ekonomi Dunia, Finlandia menduduki peringkat satu dalam hal keamanan. Berkunjung ke Finlandia akan disuguhkan dengan berbagai tempat wisata yang luar biasa indah. Para pengunjung bisa datang ke Suomenlinna, benteng laut terkenal yang dibangun pada 1748 dan saat ini menjadi salah satu Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Bisa juga mengunjungi tempat-tempat yang tak kalah menarik seperti Snow Village, Cagar Alam Kuruoma, dan Pallas-Yllästunturi National Park.

Selandia Baru

Berdasarkan survei Institute for Economics and Piece, Selandia Baru disebut sebagai negara teraman di dunia keempat. Negara ini berada di barat daya Samudera Pasifik dan memiliki jumlah penduduk sekitar 4 juta orang. Penduduknya berasal dari berbagai negara, terutama ras Asia, Amerika, dan Eropa. Suku asli mereka bernama Suku Maori, penduduk asli Polinesia yang tinggal di Selandia Baru. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi di Selandia Baru adalah Danau Pukaki yang dikelilingi bunga-bunga lupin dan latar belakang Mount Cook. Ada pula Danau Paradise, Pantai Nugget Point Lighthouse, dan Hobbitin House seperti yang disajikan dalam film The Hobbit.

 Uruguay Uruguay adalah negara kecil di Amerika Latin dan ditempati oleh 3,5 juta penduduk. Selain didaulat sebagai negara yang ekonominya paling stabil, Uruguay juga termasuk sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan terendah di Amerika. Jika para perempuan ingin mengunjungi Uruguay, maka mereka bisa datang ke ibu kotanya di Montevideo. Di sana berdiri kastil Castillo Pttamiglio yang terkenal dengan patung Winged Victory of Samothrace yang menggantung di atas menara. Alun-alun kota Montevideo juga menarik dikunjungi. Selain itu, ada Plaza Independencia yakni tempat yang didedikasikan untuk perjuangan pemimpin militer JosĂ© Gervasio Artigas, dengan pemandangan gedung-gedung bergaya arsitektur kuno dan suasana yang menenangkan. Belgia Negara Belgia identik dengan penganan berbasis cokelat. Sejak tahun 1653, negara ini sudah memproduksi cokelat dan memiliki 2000 toko cokelat. Belgia berada di bagian barat Eropa, berbatasan dengan Jerman dan Belanda. Women Travel Center’s memasukkan Belgia menjadi urutan kesepuluh dalam list negara terbaik bagi perempuan untuk melakukan solo travel. Selain itu, Belgia juga tujuan yang cocok jika para perempuan ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Beberapa tempat yang bisa dikunjungi di Belgia adalah Royal Palace of Brussels, sebuah istana yang terdapat di ibu kota. Selain itu, ada pula wisata sains Atomium dan Chocolatier Pierre Marcolini yang bisa menjadi alternatif buah tangan cokelat dengan kualitas luar biasa.  Islandia Islandia terletak di sebelah barat laut Eropa dan sebelah utara Samudera Atlantik. Jumlah penduduknya sekitar 329.100 orang, cukup sedikit untuk sebuah negara yang ada di negara Eropa. Namun, Islandia menempati posisi pertama sebagai negara terdamai di dunia versi Global Peace Index (GPI). Karena itulah, sangat direkomendasikan untuk mengunjungi negara yang memiliki keindahan bak negeri dongeng ini. Islandia menjadi salah satu tempat di mana pengunjung bisa menyaksikan secara langsung fenomena aurora dan pusat gletser terbaik di dunia. Banyak destinasi wisata bersalju seperti gua es Vatnajokull, danau es Jokulsarlon, Blue Lagoon, mengunjungi ibu kota Islandia, Reykjavik. (Alifia Nur Faiza/Litbang MPI)Â