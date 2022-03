PENGGEMAR drama korea Twenty Five Twenty One wajib nih mengetahui beberapa lokasi syuting drakor tersebut yang bisa dikunjungi ketika berlibur di sana.

Latar drakor Twenty Five Twenty One ini begitu indah dan mempesona di mata loh.

Drakor ini menceritakan tentang kisah romantis anak muda dari tahun 1998 hingga tahun 2021, yang banyak menarik perhatian penonton.

Dirangkum Okezone, berikut lokasi syutingnya:

1. Rumah Na Hee Do

Rumah Na Hee Do terletak di Desa Jeonju Hanok yang beralamat di 5-19 Omokdae-gil, Wansan-gu, Jeonju, Jeollabuk-do. Tempat ini menjadi saksi pertama kalinya Na Hee Do bertemu dengan Baek Yi Jin loh. Kamu akan merasakan suasana yang sejuk ketika berkunjung ke tempat tersebut.

2. Toko Buku Komik Baek Yi Jin

Toko buku komik ini dekat dengan dengan lokasi rumah Na Hee Do. Untuk itu, beberapa orang datang ke lokasi rumah Na Hee Do juga sekalian mengunjungi toko komik miliki Baek Yi Jin.

3. Terowongan Hanbyeokgul

Terowongan Hanbyeokgul berlokasi di Gunung 7-2, Gyo-dong, Wansan-gu Jeonju-si, Jeollabuk-do. Ketika episode awal, drakor Twenty Five Twenty One banyak mempertunjukkan berbagai momen Na Hee Do dan Baek Yi Jin di dekat terowongan ini. Di sini, mereka bersumpah untuk selalu bahagia dengan kehadiran satu sama lain. Terowongan ini juga menjadi tempat wisata yang populer dan memiliki makna sejarah di Korea Selatan.