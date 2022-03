MASKAPAI penerbangan dapat memotong tarif dengan mengemas lebih dari 300 penumpang di pesawat bertingkat, yang memiliki biaya kursi-mil terendah di industri pada saat itu. Queen of the Skies pertama di dunia terbang pada tahun 1970 dengan Pan Am.

Pada Februari, Bandara Cotswold di Inggris membuka "pesawat pesta", yang merupakan British Airways 747 yang dikonversi dengan biaya sewa £1.000 atau sekira Rp19 juta per jam.

Queen of the Skies yang tidak dapat terbang telah direnovasi menjadi ruang acara, lengkap dengan lantai dansa, DJ, bar dapur, dan lampu sorot.

Sementara banyak entitas menjaga pesawat tetap utuh, satu perusahaan telah pergi ke arah yang berbeda.

Menurut salah satu pendiri Darren Lewington, bisnis ini dimulai dengan baling-baling dari pesawat Beechcraft.

“Saya mengamati baling-baling tua untuk sementara waktu berpikir saya bisa memolesnya dan menggantungnya di kantor, tetapi beberapa bulan kemudian baling-baling itu hilang,” jelasnya seperti dilansir dari Bouf News 24.

“Ternyata, salah satu pekerja pemeliharaan kami, yang juga bernama Darren, telah melakukan apa yang ingin saya lakukan selama bertahun-tahun.”

Lewington mengatakan kepada Insider bahwa dia sangat bangga dengan pekerjaan yang dilakukan perusahaannya untuk membuat item yang menceritakan sebuah kisah. “Saya pikir ketika pandemi melanda, kita akan mengalami masa sulit,” katanya. “Namun, kami menemukan bahwa orang-orang yang memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan karena mereka tidak pergi makan atau pergi berlibur malah akan menggunakan uang itu untuk membeli sepotong kecil sejarah.”