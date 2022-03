HOTEL merupakan salah satu destinasi liburan yang bisa membuat suatu negara menjadi terkenal. Bagaimana tidak, jika hotel tersebut dikenal dengan fasilitasnya yang memuaskan serta desain interiornya yang mengagumkan, tak menutup kemungkinan bahwa turis dari berbagai negara akan datang dan menginap di sana.

Makanya, setiap negara pun berusaha untuk menghadirkan penginapan dengan fasilitas serta pelayanan yang dapat memanjakan para tamu. Nah, dirangkum MNC Portal, berikut adalah deretan hotel terbaik di dunia yang layak dipesan sepanjang 2022. Kira-kira, Indonesia masuk nggak ya?

Emirates Palace, Abu Dhabi

Bagian dari grup hotel Mandarin Oriental, Emirates Palace di Abu Dhabi terkenal dengan interiornya yang mewah dan layanannya yang penuh perhatian. Dilaporkan menelan biaya lebih dari $3 miliar untuk membangun, properti ini memiliki lebih dari 1.000 lampu kristal Swarovski.

Ada 394 kamar tamu dan suite serta 40 ruang konferensi dan pertemuan. Suite Palace tiga kamar tidur dilengkapi dengan ruang makan sendiri dan teras pribadi yang besar. Terletak di teluk alami yang indah, Emirates Palaces memiliki pantai pasir putih dan marina pribadi. Anda juga dapat berjalan-jalan di taman seluas 100 hektar yang masih alami.

Emirates Palace Abu Dhabi (planetofhotels.com)

The Plaza New York, AS

Sebuah Landmark Sejarah Nasional resmi, The Plaza telah berdiri kokoh sejak 1907. Dirancang dengan gaya château Renaissance Prancis, hotel bintang lima New York City di Fifth Avenue ini telah menyambut banyak selebriti selama bertahun-tahun.

Nikmati teh sore hari di Palm Court yang ikonis dan bersantai di Champagne Bar. Guerlain Spa di lantai 4 adalah fitur hotel populer lainnya.

Royal Three Bedroom Suite memiliki perpustakaan, dapur koki, ruang tamu dengan grand piano, ruang makan untuk 12 tamu, ruang rias, dan ruang kebugaran lengkap. Ada akses lift pribadi dan layanan butler sarung tangan putih.

The Chedi Andermatt, Swiss

Anda tidak akan berharap menemukan hotel bintang 5 yang mewah di desa ski kuno, tetapi The Chedi Andermatt adalah kejutan yang disambut baik. Spa pemenang penghargaan tersebar di 2.400 meter persegi dan memiliki kolam renang indoor dan outdoor.

Ada lima pilihan bersantap termasuk Japanese Restaurant, yang memiliki satu bintang Michelin. Masing-masing dari 123 kamar dan suite di The Chedi memiliki perapiannya sendiri. The Gotthard Suite adalah yang terbesar, dengan 5 kamar tidur dan kamar mandi serta teras 33 meter dengan pemandangan panorama.

Royal Malewane, Afrika Selatan

Ini merupakan salah satu hotel terbaik di dunia untuk pecinta safari. Royal Malewane adalah cagar alam mewah di Taman Nasional Greater Kruger, Afrika Selatan. Tempat yang ideal untuk melihat hewan buruan Lima Besar, pondok safari ini memiliki salah satu tim pemandu paling berkualitas di Afrika.

Ada spa mewah dengan kolam renang lintasan berpemanas, ruang mandi uap, dan gym berperalatan lengkap. Perawatan di The Royal Malewane Bush Spa berlangsung di casitas pribadi dan menggunakan Healing Earth, produk Afrika Selatan.

Grand Hotel Tremezzo, Italia

Terletak di tepi Danau Como, Grand Hotel Tremezzo adalah hotel bintang lima yang bersejarah di Italia. Dibuka pada tahun 1910, properti ini memiliki pemandangan pegunungan dan danau yang indah. Terdapat 90 kamar dan suite yang bergaya, beberapa dengan teras pribadi dan hot tub.

Dengan 3 kolam renang, T Spa, gym, dan lapangan tenis, ini adalah tempat yang sempurna untuk bersantai. Villa Sola Cabiati terletak beberapa menit berjalan kaki dari Grand Hotel Tremezzo dan dapat dipesan untuk rombongan hingga 12 orang. Residence yang indah ini memiliki kolam renang pribadi dan taman ala Italia.

Capella Ubud, Indonesia Terletak di jantung hutan hijau yang rimbun, hotel ini merupakan hotel terbaik di dunia yang cocok untuk di booking sepanjang 2022. Terinspirasi oleh pemukim Eropa awal dari tahun 1800-an, arsitek Bill Bensley merancang Capella Ubud, Bali sebagai penghargaan atas semangat petualangan mereka. Viral setelah disebut sebagai hotel terbaik di dunia oleh majalah Travel+Leisure, Capella Ubud memiliki lima tipe kamar dan 22 vila mewah yang dapat dinikmati wisatawan. Selain mewah, konsepnya yang berada di tengah hutan juga memberikan sensasi unik saat menginap di sana. Tak hanya itu, wisatawan juga akan dimanjakan dengan gym indoor dan outdoor, kolam jacuzzi sampai spa. Interiornya juga tak kalah menarik karena mengandalkan kemampuan perajin lokal bergaya Bali dan Jawa Tengah, serta menggunakan kayu jati yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Burj Al Arab, Dubai Dijuluki hotel bintang tujuh, Burj Al Arab Jumeirah adalah hotel tertinggi ketujuh di dunia. Dirancang agar terlihat seperti layar dhow Arab, properti ini menawarkan teras kolam renang tanpa batas dan pantai buatan. Hotel Burj Al Arab memiliki atrium setinggi 180 meter, langit-langit kristal Swarovski terbesar di dunia, dan helipad. Interiornya telah didekorasi dengan sekitar 1.800 meter persegi daun emas 24 karat. Para tamu dapat menikmati berbagai fasilitas termasuk pelayan pribadi, mobil Rolls Royce yang dikemudikan sopir, Talise Spa, dan 17 menu bantal. Hotel Burj Al Arab dan Madinat Jumeirah juga merupakan rumah bagi Proyek Rehabilitasi Penyu Dubai (DTRP), yang telah membantu melepaskan lebih dari 1.600 penyu yang diselamatkan ke Teluk Arab.