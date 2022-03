WARGA Desa Sukarara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) bernama Maswan Turral, memanfaatkan lahan sawahnya untuk menanam padi sekaligus membangun bungalow untuk menjadi tempat menginap penonton MotoGP.

Harga sewanya Rp2,5 juta per malam saat event MotoGP ini.

"Konsep bungalow panggung ini datang sendiri, setelah melihat hamparan sawah, saya bangun villa sambil menanam padi di bawahnya," kata Maswan Turral, dalam peresmian Turrall Resto & Bungalow's, di Desa Sukarara.

Sebelumnya, peresmian Turrall Resto & Bungalow's, yang berlokasi di pinggir jalan ByPass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid tersebut oleh Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, bersama Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi.

Maswan yang sehari-hari bekerja di Kota Mataram, mengaku awalnya hanya membangun tiga unit bungalow dengan model lumbung padi tradisional khas Lombok.

Ruang penginapan itu dibuat untuk tempat beristirahat ketika pulang kampung, di samping disewakan jika ada tamu yang menginap.

Namun setelah melihat pasar penonton MotoGP yang mencari penginapan dekat Pertamina Mandalika International Street Circuit, dia pun kembali membangun empat unit bungalow.

"Awalnya, saya hanya main-main, tapi karena ada MotoGP ya saya lanjutkan lagi," ujarnya.

Dia mengatakan seluruh kamar bungalow sudah dipesan oleh tamu mulai 16 hingga 22 Maret 2022. Harga sewa per unit kamar yang ditawarkan oleh agen perjalanan wisata sebesar Rp2,5 juta per malam. Namun dalam kondisi normal Rp500.000 per malam.

"Harga kamar masih dipegang travel agent, tapi standar harga khusus saat MotoGP Rp2 juta hingga Rp2,5 juta, kalau normalnya Rp500.000 per malam," ucap Maswan.

Selain kamar yang nyaman dengan fasilitas mesin pendingin (AC), kata dia, tamu juga bisa menikmati panorama hamparan sawah yang luas, dan pemandangan Gunung Sasak. Pihaknya juga menyediakan restoran dengan menu kuliner khas Lombok Tengah, seperti ayam pelecingan, cengeh, dan sambal bawang putih dengan aroma yang khas.

"Kami juga menyediakan fasilitas transportasi antar jemput bagi tamu yang ingin bepergian," kata Maswan.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri, mengapresiasi keberanian warganya untuk berinvestasi membangun penginapan yang tergolong mewah dengan memanfaatkan lahan sawah.

"Ini adalah salah satu multi efek dari event MotoGP Mandalika, karena banyak orang yang datang dan butuh penginapan," katanya.