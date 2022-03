KEGIATAN jalan kaki terkadang masih dianggap tidak menyenangkan. Padahal, jalan kaki bisa menjadi ajang untuk lebih menyehatkan diri sehingga bisa terhindar dari berbagai penyakit.

Di dunia, ada beberapa negara yang masyarakatnya sangat menyukai jalan kaki. Berikut daftarnya.

BACA JUGA:Â 7 Kota Terbaik di Jepang untuk Tempat Tinggal

Hong Kong

Hong Kong menjadi juara jika menyoal warganya yang hobi jalan kaki. Dalam sehari, masyarakat Hong Kong bisa berjalan kaki hingga 6.880 langkah.

Melansir laman Departemen Transportasi Hong Kong, pemerintah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas terbaik bagi para pejalan kaki. Tujuannya untuk meminimalisir kasus kecelakaan pejalan kaki.

Selain itu, pemerintah juga berusaha mengatur jam operasional angkutan umum agar terjadi sinkronisasi antara transportasi publik dan para pejalan kaki.

Mengingat arus lalu lintas di Hong Kong sangat padat, jadi pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan fasilitas penyeberangan bagi para warganya.

China

Statista menyebut, China memiliki masyarakat yang paling senang berjalan kaki. Dalam sehari, orang China mampu berjalan hingga 6.189 langkah per hari. Melansir laman The National Academies of Sciences Engineering Medicine, jalan kaki sangat populer di China, khususnya Beijing.

Pejalan kaki di Beijing juga akan memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota tersebut. Sementara itu, kota lainnya yakni Shanghai juga sangat ramah terhadap pejalan kaki.

Kota ini menyediakan fasilitas bagi para pejalan kaki yang sangat layak. Ditambah, Shanghai juga memiliki taman-taman kecil yang terselip di antara deretan gedung tinggi pencakar langit.

Jepang Masyarakat Jepang rata-rata berjalan kaki sebanyak 6.010 langkah setiap harinya. Bahkan, Tokyo masuk dalam jajaran kota yang paling ramah terhadap pejalan kaki. Kota ini terkenal memiliki fasilitas trotoar yang sangat baik, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri bagi para warganya. Warga Tokyo juga sangat menyukai bepergian dengan berjalan kaki. Fasilitas lain yang juga disediakan bagi para pejalan kaki adalah lampu penerangan dan jalur khusus pengguna kursi roda. Korea Selatan Korea Selatan juga masuk ke dalam jajaran negara yang warganya sangat menyukai jalan kaki. Dalam sehari, masyarakat negeri Ginseng itu bisa berjalan kaki sebanyak 5.755 langkah. Kebiasaan berjalan kaki masyarakat Korsel ini tentunya sangat diimbangi dengan fasilitas mumpuni yang diberikan oleh pemerintah. Ditambah, fasilitas transportasi yang juga sangat baik. Bahkan, Seoul menghilangkan 4 ruas jalannya untuk dibangun trotoar khusus para pejalan kaki. Negara ini diprediksi akan memiliki harapan hidup terpanjang di tahun 2030 mendatang.