VIRAL sosok Risman, pegawai hotel yang disebut pebalap Miguel Oliveira saat menjuarai MotoGP Mandalika 2022 pada Minggu 22 Maret lalu.

Setelah balapan, Oliveira menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada mereka yang memiliki andil terhadap keberhasilannya di seri kedua MotoGP 2022 itu.

Bahkan, Dia menyebutkan nama salah satu staf hotel yang banyak membantunya dalam menyediakan keperluan sehari-hari, Risman.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf hotel bernama Risman yang banyak membantu saya sepanjang pekan ini," kata Oliveira.

"Dia orang yang baik. Saya juga berjanji jika saya mendapat podium, saya akan mendedikasikan ini untuknya," sambungnya.

Akibatnya, Risman kini menuai perhatian netizen. Risman diketahui merupakan staf Hotel Novotel Lombok, tempat Oliveira menginap.

Sebelum Oliveira tampil di balapan, Risman mengunggah foto memanggul Oliveira.

Unggahan itu di-posting ulang oleh Oliveira dan dibagikan ulang dengan tambahan kalimat,"podium dedicated to this guy. Thank you for the love brother."

Foto Risman memanggul Oliveira juga mendapatkan perhatian besar dari netizen.

Dalam unggahan foto dengan keterangan "candidate champion 2022", tidak sedikit netizen yang memuji keramah-tamahan Risman terhadap Oliveira, banyak pula yang terkesan dengan prediksinya.