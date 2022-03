10 NEGARA termiskin di Asia. Asia adalah benua terbesar di Bumi. Mencakup lebih dari 17,2 juta mil persegi atau setara dengan 44,58 kilometer persegi, Asia terdiri dari sekitar 30 persen dari total luas daratan Bumi dan 8,7 persen dari total luas permukaan bumi.

Asia juga berfungsi sebagai rumah bagi lebih dari 4,6 miliar orang pada Juni 2019. Benua ini berisi 49 negara meskipun jumlah itu terbuka untuk interpretasi dan beberapa wilayah berdaulat dan wilayah administrasi khusus.

Banyak negara Asia yang menjadi tokoh global berpengaruh, seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Cina dan India memiliki populasi terbesar di dunia, masing-masing dengan 1,44 miliar dan 1,39 miliar orang. Mereka juga membanggakan dua ekonomi terbesar di dunia.

Ekonomi China adalah yang terbesar di Asia dan terbesar kedua secara global, sementara India menempati urutan kedua terbesar di Asia dan terbesar kelima secara global. Sedangkan terdapat beberapa negara di Asia yang kurang makmur.

Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan suatu negara, termasuk PDB per kapita, PDB per kapita (PPP), dan GNI per kapita.

Meskipun setiap metode sedikit berbeda, hasilnya sangat konsisten. Dan urutannya dapat berubah, setiap metode menunjukkan 10 negara yang sama dalam urutan negara termiskin di Asia.

Lantas, negara apa saja yang masuk daftar 10 negara termiskin di Asia? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut.

Berikut 10 negara termiskin teratas di Asia berdasarkan Bank Dunia, PDB per kapita 2020, dengan komparasi USD63,543.60.

10. Afghanistan

Negara pegunungan ini dibebani oleh konflik bersenjata yang sedang berlangsung, korupsi pemerintah, dan ketidaksetaraan pendapatan yang produktif. Setelah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menarik pasukan mereka pada pertengahan 2021, Taliban kembali menguasai pemerintahan Afghanistan.

Sementara dampak jangka panjang dari perubahan ini pada situasi ekonomi Afghanistan belum terlihat, konflik Taliban yang sedang berlangsung dengan ISIL, serta penutupan paksa bisnis milik perempuan dan penolakan untuk mengizinkan anak perempuan bersekolah, secara luas dipandang sebagai kondisi yang tidak mungkin mengarah pada ekonomi yang lebih kuat dan stabil. Menurut bank dunia, pendapatan Afghanistan per tahun 2020 adalah USD508,80.

9. Korea Utara

Korea Utara sebenarnya adalah negara termiskin di Asia, tetapi pemerintah negara yang terkenal sangat tertutup itu jarang membagikan datanya, sehingga para ekonom sangat bergantung pada perkiraan para ahli.

Kemiskinan di Korea Utara dikaitkan dengan pemerintahan yang buruk oleh rezim totaliter. Pasar bebas hampir tidak ada di Korea Utara. Pada tahun 2020, diperkirakan sekitar 60 persen penduduk Korea Utara hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut bank dunia, pendapatan Korea Utara per tahun 2020 adalah USD642,00 [perkiraan].

8. Yaman

Yaman berada di peringkat 168 dari 177 negara pada Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menunjukkan bahwa Yaman adalah salah satu negara paling tidak berkembang di dunia.

Kemiskinan Yaman berasal dari perang saudara yang sedang berlangsung, korupsi, dan salah urus ekonomi. Karena perang saudara, semakin banyak penduduk Yaman yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Sekitar 79 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan 65 persen tergolong sangat miskin. Menurut bank dunia, pendapatan Yaman per tahun 2020 adalah USD824,12.

7. Tajikistan

Dengan ukuran apa pun, Tajikistan secara konsisten menempati peringkat sebagai negara termiskin keempat di Asia. Kurangnya infrastruktur menghambat perekonomian Tajikistan. Banyak orang terampil meninggalkan negara itu untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, meninggalkan Tajikistan dengan salah satu ekonomi pengiriman uang terbesar di dunia.

Selain itu, perang saudara Tajikistan selama tahun 1990-an menghancurkan sekitar seperlima sekolah di negara itu, menghilangkan kemampuan anak-anak untuk menerima pendidikan, salah satu faktor terbesar dalam mengurangi kemiskinan. Menurut bank dunia, pendapatan Tajikistan per tahun 2020 adalah USD859.13.

6. Suriah Suriah jarang membagikan data ekonomi resmi, sehingga para ekonom harus mengandalkan perkiraan terbaik mereka. Sekitar 80 persen warga Suriah hidup di bawah tingkat kemiskinan pada 2017, meningkat 45 persen sejak 2007. Penyebab utama peningkatan tajam dalam kemiskinan adalah Perang Saudara Suriah, yang telah menghancurkan infrastruktur perawatan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar terbaik dari kemiskinan, dan sekitar 50 persen anak-anak Suriah tidak lagi bersekolah karena konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, Suriah juga mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi, mencapai level tertinggi 121,29 persen pada tahun 2014. Menurut bank dunia, pendapatan Suriah per tahun 2020 adalah USD870,00 (perkiraan). 5. Nepal Kemiskinan Nepal disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan korupsi, kurangnya industri, dan ketergantungannya pada pertanian. Meski kaya akan sumber daya alam, Nepal belum memanfaatkan dan memanfaatkan sumber dayanya dengan mengekspornya ke negara lain. Menurut bank dunia, pendapatan Nepal per tahun 2020 adalah USD1.155,14. (Warga Kyrgyzstan, Foto: Instagram/@jjams_) 4. Kyrgyzstan Diberi peringkat berdasarkan PDB per kapita (USD saat ini), Kyrgyzstan adalah negara termiskin keenam di Asia. Sekitar 32 persen penduduk Kyrgyzstan hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebab terbesar kemiskinan di Kyrgyzstan adalah ketergantungannya pada pertanian dan kesenjangan dalam pengetahuan dan sumber daya di antara penduduknya. Kyrgyzstan juga memiliki sedikit sumber daya alam yang diinginkan oleh seluruh dunia, dan hanya dapat mengekspor kapas dan tembakau. Selain itu, banyak daerah yang tidak memiliki layanan perbankan dan keuangan yang memadai, sehingga menghalangi orang untuk berinvestasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut bank dunia, pendapatan Kyrgyzstan per tahun 2020 adalah USD1.173,61. 3. Pakistan Meskipun Pakistan sangat kaya akan sumber daya alam, sekitar 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Alasan disfungsi ini termasuk korupsi dan elitisme pemerintah, konflik agama dan sekuler, dan kurangnya cita-cita demokrasi. Negara ini juga menghabiskan sebagian besar pengeluaran nasionalnya untuk pertahanan, hanya menghabiskan 2,6 persen dari total PDB untuk pendidikan. Akibatnya, kira-kira setengah dari penduduk Pakistan tidak berpendidikan. Menurut bank dunia, pendapatan Pakistan per tahun 2020 adalah USD1.193,73. 2. Timor Leste Baru saja merdeka dari Indonesia pada tahun 2002, negara setengah pulau di Pasifik Selatan ini (yang dapat dengan mudah dianggap sebagai bagian dari Oceania daripada Asia) masih berkembang. Sementara Timor-Leste (juga disebut Timor Timur) mengekspor kopi dalam jumlah besar, serta marmer, kayu cendana, dan minyak dan gas dalam jumlah yang terus meningkat, banyak warganya masih bergantung pada pertanian subsisten. Sistem hukum yang belum sempurna, tingkat melek huruf orang dewasa yang rendah namun membaik, dan khususnya infrastruktur telekomunikasi yang buruk sering disebut sebagai hambatan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut bank dunia, pendapatan Timor-Leste per tahun 2020 adalah USD1.381,17. (Foto: Instagram/@kamuandri) 1. Myanmar Sekitar 26 persen penduduk Myanmar hidup dalam kemiskinan, terutama di daerah pedesaan, di mana sekitar 70 persen penduduknya tinggal. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah perencanaan pemerintah yang buruk, kerusuhan internal, kurangnya investasi asing, defisit perdagangan yang besar, dan infrastruktur yang tidak memadai dan pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam negara. Menurut bank dunia, pendapatan Myanmar per tahun 2020 adalah USD1.400,21.