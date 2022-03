MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meyakini bahwa program Rendang Goes to Europe yang diinisiasi oleh Duta Besar RI untuk Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania, Iwan Bogananta dapat semakin mengangkat citra kuliner Nusantara ke tingkat dunia.

Sandiaga mengatakan, program tersebut merupakan turunan dari program Spice Up the World yang bertujuan untuk mempromosikan kuliner nusantara ke tingkat internasional.

BACA JUGA: Cerita Kiriman Rendang untuk Presiden Jokowi dari Festival Kuliner Sumbar 2022

"Tentunya ini menjadi awal kebangkitan kita yang diwujudkan dengan produk kuliner kebanggaan bangsa yaitu rendang. Dengan target ekspor kita di tahun 2024 mencapai 2 miliar dolar AS," katanya dalam peluncuran ‘Rendang Goes to Europe di Bali, Kamis lalu.

Lebih lanjut, untuk memperkuat branding rendang di pasar internasional, kemudian pihaknya berkolaborasi dengan menggunakan logo Wonderful Indonesia yang turut digunakan dalam kemasan rendang.

Sandiaga berharap, hal ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang banyak. Serta lebih mempromosikan bukan hanya produk ekonomi kreatif saja, tapi juga destinasi wisata yang ada di tanah air melalui Logo Wonderful Indonesia.

Sandiaga bilang, jika dulu orang Eropa berlayar ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Kini saatnya bumbu khas Indonesia balik mendatangi Eropa, yakni dengan sentuhan rendang yang tak lain masakan asli dari Tanah Minang.

BACA JUGA: Ketika Pembalap MotoGP Dapat Cenderamata Bumbu Khas Indonesia, Rendang hingga Soto

"Ke depan tidak hanya rendang, tapi juga kuliner produk UMKM Indonesia lainnya dapat dikenal dunia dan dinikmati seluruh diaspora Indonesia yang ada di belahan dunia," ujarnya.

Rendang Goes to Europe menjadi bagian dari gerakan nasional Indonesia Spice Up The World (ISUTW) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2021. ISUTW sendiri merupakan sebuah gerakan nasional yang sedang diusung pemerintah untuk tujuan meningkatkan nilai ekonomi di pariwisata, perdagangan, dan investasi melalui industri gastronomi.

(sal)