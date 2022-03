KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo di Jepang menyelenggarakan kegiatan promosi budaya dan pariwisata bertajuk "Indonesia Day: Wonderful Travel, Culture and Culinary Experience" di Wisma Duta pada Sabtu, 26 Maret 2022. Acara dihadiri sejumlah pemilik dan juru masak restoran Indonesia yang ada di Jepang, mitra pengusaha kuliner serta media.

Kegiatan ini selain menampilkan demonstrasi kuliner dan seni budaya Bali juga menghadirkan stan khusus Garuda Indonesia yang mempromosikan paket wisata ke Bali.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mempromosikan Bali kepada publik Jepang melalui kuliner, budaya dan juga informasi pariwisata.

“Setelah dua tahun lebih tidur karena pandemi, dunia pariwisata kembali menggeliat, termasuk Indonesia, khususnya Bali. Saat ini, Garuda Indonesia sudah mulai terbang dari Tokyo menuju Denpasar di mana turis Jepang dapat masuk ke Bali dengan Visa Kunjungan saat Kedatangan (VoA) tanpa karantina. Oleh karenanya, acara ini tepat untuk lebih memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata favorit warga Jepang,” ujar Dubes Heri yang didampingi Ibu Nuning Akhmadi dan Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Meinarti Fauzie.

Para tamu undangan tampak antusias menyaksikan demonstrasi memasak sambal matah dan penyajian kuliner Bali yang dilakukan oleh pemilik Restoran Bulan Bali, Wiwik Setiawati.

“Sambal Matah sengaja kami pilih karena mudah dipadukan dengan aneka menu seperti ayam, ikan dan sayuran. Sambal khas Bali ini juga bisa dengan mudah dipraktekkan karena bahan bakunya mudah didapat,” terang Wiwik.

Selain belajar memasak sambal Matah, para tamu undangan menikmati alunan Rindik dan tari Bali dari Sanggar Sekar Djepun pimpinan Putu Gede Setiawan. Kegiatan ditutup dengan makan siang bersama menikmati aneka kuliner Bali seperti ayam betutu, sate lilit ayam dan ikan, ikan sambal matah, lawar, urap dan masih banyak lagi.

“Sambal matah dari Bali mudah dibuat, agak pedas tapi enak sekali!” ujar Ayu Sakamoto, warga Jepang pegiat media sosial. Ia juga memuji sajian aneka masakan lainnya yang menurutnya sangat lezat.

KBRI Tokyo dalam kegiatan ini juga mempromosikan "Indonesia Spice Up the World" yang merupakan program untuk memperkuat kontribusi dan nilai tambah sub sektor kuliner bagi perekonomian nasional.

Gelaran Indonesia Day di Wisma Duta kali ini dilaksanakan secara luring terbatas dan daring dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.