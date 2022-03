JAKARTA kembali menghadirkan manuver baru untuk urusan kuliner. Lewat peresmian Lounge In The Sky Indonesia, wisata lokal hingga mancanegara pun bisa menikmati sensasi kuliner di udara.

Lounge In The Sky Indonesia menawarkan konsep fine dining di udara untuk pertama kalinya di Indonesia.

Tamu juga akan disuguhi pemandangan spektakuler 360° langit Ibukota dan Semanggi Butterfly.

Sejumlah pesohor Tanah Air hadir diacara peresmiannya. Mulai dari jajaran pejabat publik seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, hingga Ketum Partai Berkarya Tommy Soeharto pun menghadiri acara tersebut.

Tak ketinggalan, kalangan publik figur juga mengikuti euforia peresmian tersebut. Sebut saja, Baim Wong, Ananda Mikola, bahkan Rudy Salim juga hadir di sana.

Para pesohor pun penasaran merasakan sensasi makan di udara dengan ketinggan 50 meter atau 160 kaki di udara.

"Kita udah mau take off bersiap-siap mencoba sensasi dinner in the sky di Mangkuluhur. Nanti kita nikmati view Jakarta sekitar ketinggian 50 meter," kata Sandiaga Uno, Senin (28/3/2022).

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih atas peresmian platform tersebut. Baginya, hal ini menjadi daya tarik tersendiri di lini pariwisata.

"Saya juga ucapkan terima kasih, ini salah satu daya tarik wisata juga nih buat teman-teman yang mau mencoba buat wisatawan nusantara maupun mancanegara," katanya.

Andi Rahmat selaku Marketing Team Lounge In The Sky juga menjelaskan terkait jam operasional. Dia mengatakan penerbangan akan dibagi menjadi tiga sesi setiap harinya.

Khusus dibulan Ramadhan, Andi memaparkan penerbangan akan dibagi menjadi dua sesi selepas buka puasa dan pukul 19.20 WIB. "Ketinggian platform itu 50 meter di udara atau 160 kaki, durasinya satu jam di udara dengan tiga sesi setiap harinya. Untuk bulan Ramdhan kita ada dua sesi, pertama setelah buka puasa kemudian satu jam setelahnya jam 19.20 WIB," jelas Andi Rahmat. Sementara itu, wisatawan baru bisa menikmati Lounge In The Sky pada pada 5 April mendatang. Untuk bisa menikmati sensasi tersebut, pengunjung harus memesan terlebih dahulu reservasi di website resmi Lounge In The Sky Indonesia. Di sana, pengunjung juga bisa memilih tanggal dan sesi penerbangan serta menu makanan sesuai keinginan. "Reservasi kami telah buka untuk umum dimulai tanggal 5 April di bulan puasa nanti," ujarnya. "Untuk reservasi di website itu para tamu bisa memilih sendiri waktu dan sesinya selain tanggalnya juga," pungkasnya.