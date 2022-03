KABUPATEN Kulonprogo memiliki lagu ikon pariwisata dalam tiga bahasa yakni Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Lagu tersebut diciptakan sejumlah komposer melalui lomba cipta lagu ikon pariwisata tahun 2022 yang digelar Dinas Pariwisata.

Lomba ini diikuti 114 karya anak bangsa dari berbagai kota di Indonesia. Pada kategori lagu Bahasa Indonesia, terbaik pertama berjudul Kulonprogoku Mempesona ciptaan Adi Mursalin dari Bangka Belitung.

Terbaik kedua berjudul Ayo Wisata Ke Kulonprogo ciptaan Andre Natalis Putranto dan Dinar Hana Nalurita dari Semarang serta terbaik ketiga berjudul Love Sambanggo ciptaan Tyno Isbat Elsa Wibowo dari Kota Yogyakarta.

Untuk kategori Bahasa Inggris, terbaik pertama adalah lagu berjudul Kulonprogo Today I'm Coming ciptaan Prisma Pradana dari Bali, kedua berjudul When The Sun Comes Up ciptaan Dian Cahyadi dari Kulonprogo serta ketiga berjudul Love And Peace ciptaan Fajar Firdaus dari Pangandaran.

Sementara kategori Bahasa Jawa, terbaik pertama adalah lagu berjudul Kulonprogo Taman Surgo ciptaan Maheswara Pandya Adirajasa Musa dari Kulonprogo, kedua berjudul Sambang Kuloprogo ciptaan Rio Andi Cahyono dari Kulonprogo serta terbaik ketiga berjudul Dolan Ing Suroloyo ciptaan Reski Satriandi dari Tangera.

“Animo masyarakat cukup tonggi dan harapan kami melalui lagu ikon pariwisata ini bisa membawa Kulonprogo ke dunia internasional tanpa meninggalkan kearifan lokal,” kata Kepala Dinas pariwisata, Joko Mursito pada launching Lagu Ikon pariwisata.

Launching ini dengan menampilkan ketiga lagu yang lolos menjadi juara pertama. Lagu ini dibawakan oleh seniman Indro Kimpling Suseno, Ricci Bulu dan Endah Laras. “Semoga lagu ini menjadi indentitas baru Kulonprogo tanpa meninggalkan nilai budaya sebelumnya,” katanya. Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY, GKR Bendara mengapresiasi adanya lagi ikon pariwisata di Kulonprogo. ini bisa menginspirasi kabupaten/kota lain di DIY. "Ini bisa mendorong potensi pemulihan pariwisata Kulonprogo juga DIY,” ujar putri Gubernur DIY Sri Sultan HB X ini. Sementara Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengatakan, lagu ikon pariwisata akan menguatkan identitas pariwisata Kulonprogo. Lagu ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat kebersamaan, sinergitas dan kreativitas dalam mengembangkan pariwisata Kulonprogo. "Sudah saatnya kita bangkit bersama untuk mengembalikan perekonomian terutama dari sektor pariwisata," ujarnya.