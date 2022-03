MENUNAIKAN ibadah puasa di bulan ramadhan, tentunya sangat menyenangkan jika berbuka puasa dilakukan bersama keluarga ataupun teman-teman. Momen tersebut akan lebih sempurna apabila menikmati hidangan berbuka dengan makanan dan minuman yang spesial.

Semua itu bisa kalian dapatkan di Lido Lake Resort by MNC Hotel, hotel bintang 5 ini menyediakan promo Ramadhan Fiesta dengan beragam menu makanan dan minuman khas ramadhan untuk berbuka puasa bersama keluarga, teman kantor, ataupun sahabat.

General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi menyampaikan, tersedia promo Ramadhan Fiesta dalam menyambut bulan suci ramadhan. Promo ini ditawarkan mulai dari Rp 150.000,- net untuk dewasa dan Rp 100.000,- net untuk anak-anak.

“Dengan penawaran menarik bertajuk Ramadhan Fiesta ini, kalian sudah dapat menikmati berbagai santapan spesial berbuka puasa all you can eat dengan berbagai macam takjil dan hidangan khas ramadhan yang menggugah selera”, ucap Dadi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Selain itu, kalian akan mendapatkan gratis 1 pax untuk setiap pembelian 3 pax khusus untuk early bird promo sampai 8 April 2022. Tidak hanya itu, kalian juga tetap bisa mendapatkan gratis 1 pax untuk setiap pembelian 5 pax pada periode pemesanan mulai dari 9 April 2022 sampai 1 Mei 2022.

Tidak hanya itu, Lido Lake Resort by MNC Hotel juga memberikan doorprize voucher menginap yang akan diundi setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi? Segera reservasi, untuk pemesanan bisa menghubungi ke nomor 0251 8220922 atau 0822 1135 3797.

Untuk info menarik lainnya, bisa ikuti terus akun Instagram @lidolakeresort dan @mncland atau kunjungi https://www.lidolakeresort.com dan https://www.mncland.com.

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa!

(sal)