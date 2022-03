DESTINASI wisata kuliner baru di Indonesia hadir dengan menawarkan sensasi berbeda, Lounge in the sky.

Tempat wisata kuliner ini menawarkan sensasi makan-makan dengan pemandangan 360 derajat langit Ibu Kota loh.

Lounge in the Sky Indonesia yang berada di Mangkuluhur City, Setiabudi, Jakarta Selatan, ini merupakan hasil kerjasama antara Mangkuluhur City dengan DITS Asia dan Boca Rica Tapas Bar & Lounge.

Menurut Andi Rahmat, Marketing Team Lounge in the Sky, tempat wisata kuliner ini sudah menggunakan standar keamanan tinggi demi keselamatan para pengunjung yang ingin merasakan sensasi makan sambil memandang suasana Jakarta dari ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah.

"Lounge in the Sky Indonesia menggunakan standar keselamatan tinggi dan memenuhi syarat dari German norm DIN 4112 yang telah dikonfirmasi oleh TÜV SÜD (organisasi internasional asal Jerman)," kata Andi kepada MNC Portal.

Telescopic boom crane seberat 220 ton asal Eropa, digunakan untuk Lounge in the Sky Indonesia. Semua struktur dan kabel yang digunakan juga diimpor dari Eropa dan telah melewati tahap pengujian, pengecekan, serta sertifikasi secara menyeluruh.

Kapasitas yang tersedia mencakup hingga 32 tamu. Selama berada di atas, tamu akan menggunakan 4-point seat belt dan harness untuk memastikan keselamatan setiap tamu dan staf yang mengudara.

Selain memiliki staf yang terlatih untuk memanjakan para pengunjung, status kesehatan mereka juga dicek secara berkala demi aturan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19.

"Seluruh staf yang bertugas juga telah melakukan setidaknya 2 kali vaksin dan pengecekan antigen secara berkala," kata English Direktur DITS Asia, Plat Ong.

Untuk menu makanan, Lounge in the Sky menyediakan 3 paket berbeda. Dimulai dari standard package seharga Rp1,6 juta, business package seharga Rp2,2 juta, hingga first class package seharga Rp3,7 juta.

Pengunjung dipersilakan memilih sajian kuliner yang memadukan cita rasa internasional dengan kelezatan khas Indonesia, sebelum naik ke atas platformnya.