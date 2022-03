LOUNGE in the sky, destinasi wisata kuliner baru menawarkan sensasi makan dari ketinggian 50 meter.

Berlokasi di Mangkuluhur City, Setiabudi, Jakarta Selatan, Lounge in the Sky Indonesia yang baru diresmikan ini merupakan yang ke-3 di dunia. Sebelumnya, Belgia dan Malaysia sudah memiliki restoran unik ini.

Tim MNC Portal pun berkesempatan untuk merasakan pengalaman bersantap unik di Lounge in the Sky Indonesia saat peresmiannya pada Senin (28/3/2022) malam. Satu per satu nama tamu yang masuk dalam list dipanggil sesuai dengan nomor kursi.

Para staf kemudian akan memasangkan 4-point seat belt dan harness. Mereka melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keamanan dan keselamatan setiap tamu sebelum mengudara.

Tamu diberi aba-aba sebelum menerbangkan platform ke udara. Sensasi ngeri langsung terasa saat tubuh perlahan dibawa menjauhi permukaan tanah hingga setinggi 50 meter.

Sesampainya di atas, kami berkesempatan mencicipi 4 menu makanan mewah buatan chef Boca Rica Tapas Bar & Lounge. Maincourse yang disajikan adalah miso butter beef, daging sirloin yang dilengkapi saus miso butter.

Rasa takut yang semula menghampiri itu pun teralihkan dengan hidangan lezat serta pemandangan indah selama di atas. Suasana langit malam di sekitar jembatan Semanggi yang dilengkapi warna warni lampu ibukota, jadi momen yang pas untuk berfoto ria. Untuk menu makanan, Lounge in the Sky menyediakan 3 paket berbeda. Dimulai dari standard package seharga Rp1,6 juta, business package seharga Rp 2,2 juta, hingga first class package seharga Rp3,7 juta. Para tamu bebas memilih sajian kuliner yang memadukan cita rasa internasional dengan kelezatan khas Indonesia, sebelum naik ke atas platformnya. Untuk informasi lebih rinci, Anda bisa mengulik langsung website resmi Lounge in the Sky Indonesia. Perlu diketahui, sebelum menjajal Lounge in the Sky Indonesia, Anda diharuskan menyimpan barang bawaan di tempat yang sudah disediakan. Barang seperti ponsel diperbolehkan dibawa, tetapi keselamatannya jadi tanggung jawab pribadi.